Kripto para borsası Abra'nın CEO'su Bill Barhydt, Bitcoin ve Ethereum ile ilgili dudak uçuklatan tahminlerini paylaştı. CEO'ya göre Bitcoin, uzun vadede 200 bin doları görecek. Haziran-Temmuz 2022 ise Ethereum'un dönemi olacak. Zira Barhydt'e göre Ethereum, 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacak.

2014 yılından beri hizmet vermekte olan Abra isimli kripto para borsasının kurucu ortağı ve CEO'su Bill Barhydt, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNBC’ye verdiği röportajda dikkat çeken cümleler kuran Barhydt, Bitcoin ve Ethereum için oldukça uçuk olan öngörülerini paylaştı. Bu tahminler umarız gerçekleşir ancak mevcut koşullarda oldukça zor gibi görünüyor.

Bill Barhydt'in yaptığı açıklamaya göre Bitcoin de Ethereum da önümüzdeki dönemde adeta uçuşa geçecek. CEO'nun düşüncesine göre Bitcoin, uzun vadede 200 bin dolara ulaşacak. Barhydt, Ethereum'un ise Haziran ya da Temmuz 2022'de 40 bin dolara ulaşacağını ifade ediyor. Bu iddialı öngörünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Bitcoin ve Ethereum ne durumda?

Abra CEO'su Bill Barhydt tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Bitcoin’i güçlendiren ağ etkisi, birilerine güven zorunluluğu olmayan, değiştirilemez ve durdurulamaz yapısı sayesinde yoluna devam ediyor. Çin’in madencilik yasakları ve bazı olumsuz gelişmeler fiyat artışını bir dönem durdurdu ancak ben uzun vadede iyimserim. Ben Bitcoin’in uzun vadede 250 bin dolara gideceğine inanıyorum. Ethereum ise farklı ağ etkilerinden fayda sağlıyor. Merkeziyetsiz finans, NFT’ler, sabit coin’lerin kullanımı gibi… Ancak Ethereum konusunda kısa vadede daha olumlu bakıyorum. Eğer gaz ve işlem ücretleri azalırsa kullanım alanları daha da artacaktır. Haziran veya Temmuz aylarında Ethereum, 30 bin ilâ 40 bin dolar arasında fiyatlanabilir.

Bill Barhydt'in açıklaması oldukça iyimser olsa da piyasalardaki durum pek iç açıcı değil. Zira Bitcoin, bir süredir 39 bin dolar bandında akümüle oluyor. Ethereum'daki durumun da pek farklı olduğunu söyleyemeyiz. Geçtiğimiz aylarda 4.000 doların üzerinde seyreden Ethereum, şimdilerde 2.600 dolar bandında oyalanıp duruyor. Peki piyasalar canlanacak mı? Kripto para dünyası uzun zamandır neden yatay seyirde keyfine bakıyor?

Bitcoin ve Ethereum'un fiyat grafikleri şöyle:

*Üstteki grafik Bitcoin, alttaki grafik ise Ethereum'a aittir. Grafikler, 1 aylık periyot içindir.

Kripto para piyasalarındaki durgunluğun esas sebebi, ABD Merkez Bankası. Yani FED. Önümüzdeki günlerde FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak faiz kararı açıklaması, piyasalar için de aslında yön belirleyici olacak. Söz konusu açıklamanın 16 Mart Çarşamba günü yapılacağını belirtelim...

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