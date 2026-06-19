Oyuncuları Korkutan Karar Çıktı: AB'ye Göre Oyunların Yıllar Sonra Kapatılmasında Bir Sorun Yok!

Ubisoft'un The Crew'u kapatması sonrası açılan davada Avrupa Birliği cephesinden şaşırtan karar çıktı.

Satın aldığınız bir oyunun, yapımcı şirket sıkıldığı ya da artık para kazandırmadığı için bir anda kapatıldığını ve artık erişemediğinizi hayal edin. Kulağa yapılamaz gibi geliyor, değil mi? İşte tam da bu konuda Avrupa Birliği’nden oyuncuları üzecek bir karar çıktı.

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Avrupa Komisyonu, satıştan kaldırılan video oyunlarının sonsuza kadar oynanabilir kalmasını zorunlu tutamayacağını açıkladı. Yani AB, oyun şirketlerine "Bu oyunu yaşatmak zorundasınız" diyemiyor. Bunun yerine sektör temsilcileriyle bir araya gelip, oyunların vedası için gönüllü bir etik kod oluşturmaya çalışacak.

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Parasını verseniz de ömür boyu erişemiyorsunuz

Her şey Fransız tüketici hakları grubu UFC-Que Choisir’in, ünlü oyun devi Ubisoft’a dava açmasıyla başladı. Ubisoft, sevilen yarış oyunu The Crew’un sunucularını kapatmış ve oyunu parasıyla satın alanlar için bile tamamen erişilemez hâle getirmişti. Oyuncular ise "Oyunları Öldürmeyi Durdurun" (Stop Killing Games) kampanyasıyla ayağa kalkmıştı.

Ubisoft, "Siz oyunu tamamen satın almadınız, sadece sınırlı bir erişim hakkı satın aldınız." diyerek bu tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep olmuştu

Umutlar tamamen tükenmiş değil

Komisyon, telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları nedeniyle şirketlere zorunluluk getiremeyeceğini söylese de tüketici haklarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

AB’ye göre mevcut haklar ne kadar iyi savunulursa, şirketler de oyunların ömrünü uzatmak ve oyuncuları mağdur etmemek için o kadar yaratıcı çözümler üretmek zorunda kalacak.