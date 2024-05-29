Bugün gelen haberlere göre Avrupa Birliği, vize reddi sorununa yönelik çalışmalar başlattı. Prosedürlerin basitleştirileceği söyleniyor.

Son yıllarda Türk vatandaşların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri vize almak. Öğrenciden çalışana kadar birçok vatandaş, Avrupa’ya vize alamıyor, sorunlarla karşılaşıyordu. Birkaç gün önce paylaşılan verilerde, Türkiye’nin 1 milyon 55 bin ile en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke olduğunu görmüştük.

Şimdi ise bu konu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. AB’den kaynaklara dayandırılan haberlere göre vize problemine yönelik yakında bir hamle yapılabilir.

AB’li yetkililer, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması için çalışma başlattı

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre Avrupa Birliği’nden kaynaklar, vize konusunda bazı prosedürlerin basitleştirilmesi için Brüksel’in de içinde olduğu çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Böylece vize reddi probleminin çözülmesi için somut adım atılacağı belirtildi. Ayrıca bazı büyükelçiliklerin başvurulara daha hızlı yanıt verebilmesi için personel artışına gittiği de aktarıldı.

Kaynaklar, başvuruların bir önceki yıla kıyasla %30 artış gösterdiğini söylerken reddedilme oranlarında bu yıl anlamlı bir değişiklik olmadığını söylüyor. Ayrıca Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almasının engellenmesi gibi bir politika olmadığını, çok yüksek talepten dolayı bazı sorunların yaşanabildiğini de eklemişler. Tüm bunlardan dolayı da prosedürleri basitleştirmek için üye devletlerin ve AB’nin merkezi Brüksel’in çalışmalar başlattığı aktarıldı. Bu çalışmaların detayları ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda ise bir bilgi yok.

Yakın zamanda vize konusunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan açıklama gelmişti. Fidan, başta iş insanları ve öğrenciler olmak üzere vize kolaylığı sağlanması için AB ülkeleri ve kurumları ile görüşmeler gerçekleştirildiğini söylemişti.