ABD’de Binlerce Tavşan Ani Bir Hastalık Nedeniyle Öldü

ABD’de binlerce vahşi tavşan, ön görülemeyen bir hastalık nedeniyle öldü. Uzmanlar, binlerce vahşi tavşanın ölmesine neden olan hastalığın evcil tavşanları da tehdit ettiğini söylüyorlar.

Virüsler nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar sadece insanları etkilemiyor. Hayvanlar da virüslerin ortaya çıkardığı hastalık salgınlarına maruz kalıyorlar. Hatta bu nedenle kısa süre içinde binlerce hayvan yaşamını yitirebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’deki vahşi tavşanlarda Tavşan Hemorajik Hastalığı tip 2 (RHDV2) olarak isimlendirilen bir hastalık tespit edildi. Vahşi tavşanlara bulaşan hastalık nedeniyle Colorado, California, Teksas, Arizona, New Mexico ve Nevada’da binlerce vahşi tavşanın öldüğü açıklandı. Hastalık hakkında çalışma yapan uzmanlar, RHDV2’nin tavşanlarda iç kanama, tümör ve karaciğer hasarına neden olduğunu belirlediler.

RHDV2, 2010 yılında Fransa’da görüldükten sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştı

Ölümcül semptomlara sahip hastalık, ilk defa ABD’de görülmüyor. 2010 yılında Fransa’da ortaya çıkan hastalık, hızlı bir şekilde tüm Avrupa’ya yayılmıştı. RHDV2’nin yayılmasının ardından bir aşı geliştirildi ve bu aşı, halihazırda kullanılmaya devam ediliyor.

Aşı, Avrupa’da kullanılmasına rağmen ABD’de henüz onaylanmadı. Buna rağmen ABD’nin New Mexico eyaletinde 470 evcil tavşan RHDV2 nedeniyle öldükten ve 600 tavşana hastalık sebebiyle ötanazi uygulandıktan sonra eyalet yönetimi 30 tavşan bölgesi 500 doz aşı almaya karar verdi.

Hastalık şu anda yaygın olarak görülen tavşan türlerini hedef alıyor. Uzmanlar hastalığın hedef aldığı tavşan türlerinin tehlike altındaki türlerden olmadığını da belirtiyorlar. Buna rağmen RHDV2’nin daha geniş tavşan kitlelerine bulaşması endişesi sürüyor.

Şu anda sadece vahşi tavşanlarda yaygın olarak görülen RHDV2’nin evcil tavşanlara bulaşmaması için evcil tavşan sahibi olanların yabani hayvanlara temas etmiş her şeyi tavşanlarından uzak tutmaları isteniyor.

Tavşanlarda görülen ölümcül RHDV2’nin bu kadar büyük endişe yaratmasının arkasında devasa tavşan endüstrisinin de payı bulunuyor. ABD’de tavşan endüstrisinin 2.2 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında tavşan satışlarında büyük bir artışın yaşandığı ülkede 2.9 milyon hanede 6.7 milyon tavşan bulunduğu da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. ABD’de tavşan eti de yaygın olarak tüketilen gıda maddeleri arasında yer alıyor. RHDV2 konusunda insanlar için şu anda endişe edilecek bir durum yok. Bilim insanları, tavşanlarda görülen ölümcül hastalık virüsünün insanlara bulaşmayacağını söylüyorlar.