Binance kurucusu CZ'in köpeğinin adını ve resmini açıklayacağını duyurması, kripto para piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Birileri çok büyük vurgun yaparken birileri ciddi zarar gördü...

Kripto para yatırımcıları, dün sadece Binance'in kurucusu namıdiğer CZ'in yaptığı açıklamalara kilitlendi. Yaşanan olaylar, kripto para piyasasının geldiği son noktayı gözler önüne sermesi açısından dikkat çekiciydi.

Kripto para piyasaları, son dönemlerde memecoin'ler üzerinden yürüyor. Bu durumun farkında olan CZ de köpeği üzerinden bir hamle yaptı. X hesabından bir dizi paylaşım yapan CZ, köpeğinin ismini ve resmini paylaşacağını söyledi. Hâl böyle olunca kripto para yatırımcıları, bunun bir memecoin'e dönüşeceğini, hatta bundan kâr edeceklerini düşündüler.

"Brokoli" memecoin'ler coştu...

Yine X üzerinden bir paylaşım yapan CZ, köpeğinin isminin brokoli anlamına gelen "Broccoli" olduğunu söyledi. Kendi memecoin'ini çıkarmayacağını özellikle vurgulayan Binance kurucusu, köpeği üzerinden yapılabilecek memecoin'ler için tanıtım imkânı sunabileceğini söyledi. Tabii bu durum, brokoli temalı ve CZ'in köpeğinin resminin olduğu onlarca token oluşturulmasına yol açtı.

İşte tam da bu noktada bu işin ne kadar riskli olduğunu gözler önüne seren olaylar yaşandı. Brokoli temalı token'lar milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaştılar. Tabii bazı art niyetli yatırımcılar, oluşturdukları memecoin'ler üzerinden milyonlarca dolar kâr ettikten sonra ortadan kayboldular. İşin sonunda ne mi oldu? Brokoli furyası büyük bir hızla çöktü. Tepeden alanlar, günü çok büyük bir zararla kapattılar...

Yaşanan olay, kripto para yatırımcılarının artık kısa yoldan para kazanma peşine düştüklerini ve teknolojinin veya proje amacının artık bir amacı kalmadığını gözler önüne sermiş oldu. Bakalım bu işin sonu ne olacak...