ABD'nin Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis, sosyal medya yasasını imzaladı. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yasa, 14 yaş altı için sosyal medyayı tamamen yasaklıyor. 14-15 yaşındakiler için ise ebeveyn izni zorunluluğu getiriyor.

ABD’nin en büyük eyaletlerinden biri olan Florida, son zamanlarda çocuklara yönelik bir sosyal medya yasalarıyla gündemdeydi. HB 3 ismi verilen yasa, bugün Florida Valisi Ron DeSantis tarafından resmen kabul edildi.

DeSantis aslında daha önce bir yasayı reddetmişti. O yasa, 16 yaş altı için sosyal medyayı tamamen yasaklıyordu. Bugün kabul edilen yasa ise 14 yaş altı için sosyal medyayı tamamen yasaklarken 14-15 yaş için belli şartlar getiriyor.

14 yaş altı hesap oluşturamayacak, 14-15 yaşındakiler için ise ebeveyn izni gerekecek

Sosyal medyanın çocuklara zarar vermesi nedeniyle çıkartıldığı belirtilen yasanın detaylarına baktığımızda şimdiye kadar çıkan en katı yasalardan biri olduğunu görüyoruz. Florida’daki 14 yaş altı gençler, yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabı oluşturamayacaklar. Ayrıca hâlihazırda bulunan hesaplarını da tamamen silmeleri gerekecek.

14-15 yaş altında ise ebeveyn onayı gerekecek. Yani bu yaştakilerin sosyal medya hesabı açması için ailelerinden izin alınacak. Platformlar, çocuğun veya ailenin isteği doğrultusunda hesapları ve kişisel bilgileri de silmek zorunda olacak. Bunu yapmamaları takdirde onlara 10 bin dolara kadar para ödeme cezasıyla karşılaşabilecekler.

Bunun yanı sıra yasa çoğu ticari uygulamaya ve internet sitesine yaş doğrulama zorunluluğu getiriyor. Yasanın 1 Ocak 2025’ten sonra yürürlüğe gireceğini belirtelim. Yani önümüzdeki yılın başından itibaren uygulanmaya başlayacak. Sosyal medya şirketlerinin karara itiraz etmesi ve dava açması bekleniyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Florida’nın 22 milyon nüfusu var. 18 yaş altı kişi sayısı ise 4 milyon. Yani milyonlarca kişiyi etkileyebilecek bir karar.

ABD’den bu tarz kararları ilk kez görmüyoruz. Örneğin geçen yıl, Utah eyaletinin valisi 18 yaş altına ebeveyn izni zorunluluğu getirip ailelerin gönderilere mesajlara ulaşmasını sağlayan bir yasayı imzalamıştı. Öte yandan Arkansas eyaleti ise benzer bir tasarıyı kabul etmişti.