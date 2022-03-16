ABD, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Yasa Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu, ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini sağlayacak yasa tasarısını onayladı. Uygulama, ABD'de şimdiden Türkiye'dekine benzer tartışmaları başlattı.

Türkiye’de yürürlüğe girdiği 2016 yılından bu yana tartışma konusu olan kalıcı yaz saati uygulaması, son zamanlarda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de uygulanmak üzere konuşuluyordu. Avrupa Birliği’nde henüz bu yönde açıklama yokken ABD, bugün kalıcı yaz saati hakkında önemli karara imza attı.

ABD Senatosu, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan tasarı, Senato Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi. Rubio, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını belirtti.

Yasa henüz Başkan'ın onayına gelmedi:

Kalıcı yaz saati uygulamasının yürürlüğe girmesini sağlayacak yasa, ABD Başkanı Joe Biden’a sunulmadan önce Temsilciler Meclisi’nin onayından geçecek. Bu onayın verilmesiyle birlikte yasa, ABD Başkanı’na sunulacak ve Başkan’ın imzasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Uygulama, yasanın onaylanması durumunda 2023’ten itibaren ABD vatandaşlarının da hayatına girecek.

Beyaz Saray, şu anda bu konuyu Joe Biden’ın destekleyip desteklemediği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi adına konuşan bir yetkili, konunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yasa tasarısını destekleyenlere göre yasa, ABD’de çocukların dışarıda daha geç vakitlere kadar zaman geçirmelerini ve mevsimsel depresyonu azaltmayı sağlayacak.

Öte yandan yasaya karşı çıkanlar, Türkiye’de de tartışılan bir sorunu dile getirdi. Karşı çıkanlar tarafında yer alan Ulusal Bakkallar Birliği (Ulusal Bakkallar Birliği), çocukların okula karanlıkta gitmemeleri gerektiğini savundu. ABD’de 2015 yılından bu yana 30 farklı eyalet, yılda iki kez saat değişimini engellemek için bu yasa tasarısını sundu.

Kalıcı yaz saati uygulamasının yürürlüğe girmesi durumunda ABD’de de büyük tartışmaların başlayacağı şimdiden görülebiliyor.