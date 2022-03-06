ABD Senatörlerinden Ukrayna Başkanını Tehlikeye Atan Görüntü

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinden Ukrayna Başkanı Volodomir Zelenski'yi riske atacak bir paylaşım geldi. İki senatör, Zelenski'nin aksi talebine rağmen başkan ile gerçekleştirilen bir Zoom görüşmesinin fotoğraflarını paylaştı.

24 Şubat günü Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatmasının; yani resmen savaş ilan etmesinin ardından konu hakkında her gün yeni haberler karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere Rusya’nın bu hamlesi tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanmış, yaptırımlar uygulanmasına yol açmıştı. Ayrıca hâlen devam eden savaşta binlerce asker ve yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiği de ifade edilmişti.

Komedyenlikten siyasete olan yolculuğunu sizlerle paylaştığımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bu krizin başrolünde yer alan isimler arasındaydı. Savaş başladığından beri gelen haberler de 44 yaşındaki başkanın savaşın içinde bulunduğunu ve ülkesine destek vermeye çalıştığını göstermişti. Şimdi ise ilginç bir olay yaşandı.

İki ABD senatörü, Zelenski ile gerçekleştirilen Zoom görüşmesinin görüntülerini paylaştı

Gelen haberlere göre Ukrayna Başkanı Zelenski, geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan senatörler ile savaş durumunu görüşmek için popüler video konferans platformu Zoom’dan bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşme ile alakalı istenmeyen bir durum yaşandı.

Açıklamalara göre Zelenski, güvenliğinden ötürü ABD’li senatörlerden oldukça önemli bir ricada bulunarak bu görüşme hakkında herhangi bir görüntünün sosyal medya üzerinden paylaşılmamasını istedi. Ancak bu ricaya aldırış etmeyen iki senatör, ‘duyarsız ve dikkatsiz’ olarak nitelendirilebilecek bir hareketle Zelenski ile yaptıkları görüşme hakkında Twitter’dan paylaşımlarda bulundu.

Montana senatörü Steve Daines ve Florida senatörü Marco Antonio Rubio, Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Her iki senatör de gönderilerinde görüşme sırasında Zelenski’nin ekran görüntüsünü alarak “Şu an Ukrayna Başkanı Zelenski ile görüşmedeyiz” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımların ardından da görüntüler sosyal medyanın ve haber kaynaklarının geneline yayılarak Zelenski’nin ricasına rağmen güvenliğinin tehlikeye atılmış olduğunu gösterdi.

Bilindiği üzere savaş Ukrayna topraklarında devam etse de sosyal medya platformları, kriz için insanların seslerini duyurabilmesi açısından önemli bir rol oynuyor. Ancak dezenformasyon ve senatörlerin paylaşımları gibi içerikler; kötü sonuçların oluşması ihtimalini artırıyor ve bu mecraların kullanımının günümüzde ne denli önem taşıdığını bizlere gösteriyor.