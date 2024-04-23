San Francisco'da bir mahalleye yapılan umumi tuvalet, mini bir festivalle kutlandı. Bu kutlamanın nedeni ise projenin 1,7 milyon dolar açıklanıp 200 bin dolara tamamlanabilmesi oldu.

ABD'de kamu harcamaları sık sık gündem oluyor. Herhangi bir projenin bile maliyetinin milyon dolarları bulması, Amerikan halkından tepki görüyor. Bu durumun son örneği ise San Francisco'da yaşanan tuvalet krizi oldu. Aşağı yukarı otobüs durağı boyunda, tek kişinin kullanabileceği kadar alanı ve bir de açık lavabosu bulunan bir umumi tuvalet projesinin ucuza(!) tamamlanmış olması, halkta sevinç yarattı.

Skandallara konu olan bu umumi tuvalet, birkaç yıla yayılmış 1,7 milyon dolarlık bir proje olarak duyurulmuştu. 6 işçi, 6 deste lahmacun ve yeterince içecek ile birkaç gün içerisinde tamamlanabilecekmiş gibi duran bu yapının "sadece 200 bin dolara" tamamlanmış olması, durumu protesto etmek için kutlandı.

Kutlamanın asıl amacı, projenin dallandırıp budaklandırılmasını protesto etmek

San Francisco halkı, kamu harcamalarındaki tutarsızlığı protesto etmek için böyle bir yöntem izledi. Kaka şekilli kekler, tuvalet kağıdı kılığında insanlar ve canlı müzik ile yapılan kutlamaya üç de yerel politikacı katıldı. Kostümlü katılımcıları ağırlayan protesto partisi, büyük ilgi gördü. Tabii basında da yer bularak amacına ulaşmış oldu.

Etkinliğin organizatörü olan Leslie Crawford, "(Tuvalet olayı) Çok gülünç bir hâle geldi. Neden biz de gülünç olmayalım ki?" ifadesini kullandı. Açıkçası San Francisco'daki bu durum, ülkemizde sosyal medya platformlarında yapılan politik mizahın aksiyona dökülmüş hâli gibi duruyor.