Steam, güncellemelerle ilgili önemli bir özelliği test etmeye başladı. Test edilen özellik, oyuncuların güncellemeler üzerinde esneklik kazanmalarını sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, kullanıcıların çok işine yarayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Steam'in beta sürümünde test edilen yeni özellik, oyun güncellemeleriyle ilgili olacak ve Steam'in açılır açılmaz interneti sömürmesinin önüne geçecek.

Steam kullanıcıları bilirler. Oyunlar için gönderilen güncellemeler, Steam açıldığı zaman otomatik olarak başlar. Bu da bazı durumlarda can sıkıcı olabilir. İşte test edilen yeni özellik, oyuncuların güncellemeler üzerinde esneklik kazanmasını sağlayacak. Kullanıcılar, oyun güncellemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını kendileri belirleyebilecekler.

Steam'in yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiz üzere Steam'in sunacağı yeni seçeneklerle bir oyunun ne zaman güncelleneceğini Steam belirleyecek. Mesela "Oyunu başlatmam beklensin" seçeneğini aktif ederseniz güncelleme, hiçbir zaman otomatik başlamayacak. Sizin söz konusu oyuna giriş yapmanız beklenecek. "Güncellemeler hemen indirilsin" seçeneğini aktif ederseniz de mevcut düzendeki gibi Steam'i açtığınız an, güncelleme işlemine başlanacak.

Bu arada; Steam kütüphanenizdeki oyunlar için ayrı ayrı güncelleme seçenekleri oluşturabileceğinizi de söyleyelim. Mesela Euro Truck Simulator 2 için hemen indirilsin, GTA 5 için oyunu başlatmam gereksin diyebileceksiniz.