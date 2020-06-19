Netflix’in ilk orijinal Türk filmi ‘Yarına Tek Bilet’, meraklı bir bekleyişin ardından yayınladı. Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı yapım, Ankara’dan İzmir’e giden bir trende yolları kesişen iki kişinin hikayesini anlatıyor.

Kütüphanesinde Hakan: Muhafız, Atiye ve Aşk 101 olmak üzere üç orijinal Türk dizisi bulunan dijital yayın devi Netflix, geçtiğimiz hafta fragmanını paylaştığı Türk menşeili ilk orijinal filmi Yarına Tek Bilet’i yayınladı. Filmin başrollerini, bir başka Netflix yapımı Atiye’de de izlediğimiz Metin Akgülder ve son yılların en gözde aktrislerinden Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor.

Prodüksiyonunu OG Medya ve PToT Film’in üstlendiği, senaryosunu Faruk Özerten’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e giden bir trendeki aynı kompartmana birbirlerinden habersiz şekilde bilet alan iki insanın hikayesini konu alıyor.

Yarına Tek Bilet'in başrollerinde, Metin Akgülder ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor

Ali ve Leyla, görünürde birbirlerine yabancı iki farklı insan olsalar da, yolculuk boyunca aslında çok fazla ortak yönlerinin olduğunu keşfediyorlar. Başından sonuna kadar sadece iki kişinin arasındaki olaylara şahit olduğumuz film, son derece romantik ve sıcak bir hikayeye sahip.

Netflix, fantastik ve tarihi unsurlarla bezenen orijinal Türk dizileri Hakan: Muhafız ve Atiye hakkında karmaşık eleştiriler almıştı. Okudukları okul ve ait oldukları çevre tarafından kabul görmeyen bir grup liseli gencin hikayesini anlatan Aşk 101 ise çok daha geniş bir kitleye hitap etmeyi başarmıştı. En azından dizinin sosyal medya yansımaları bu yönde. Dolayısıyla konusu itibarıyla Yarına Tek Bilet de, benzer bir etkiye sahip olabilir.

Senaryosunu Faruk Özerten’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’in Türk menşeili ilk orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, 19 Haziran’da yani bugün tüm dünya ile aynı anda yayınlandı. Netflix abonesi olanlar filmi buradan izleyebilirler. Henüz seyretmeyenler için Yarına Tek Bilet’in fragmanını da hemen aşağıya bırakıyoruz.

Yarına Tek Bilet fragmanı