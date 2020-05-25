Bu sıralar Survivor yarışmasıyla adını sıkça duyduğumuz ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 25 Mayıs tarihinde, saat 23.30'da açtığı canlı yayınla dünya Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmacılarının da katıldığı Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyici sayısına ulaşıldı.

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yoğun ilgi gösterilen bu yayın, anlık olarak 1 milyon izleyici sayısını aşmış ve Türkiye’deki en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı, Instagram’da yeni bir rekorun sahibi oldu. Daha önceleri rapçi Tekashi69’a ait olan 2 milyon anlık izleyici sayısı, bugün 3 milyon kişinin izlediği Instagram canlı yayınıyla kırıldı.

Acun Ilıcalı, 3 milyon kişiyle Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi:

Acun Ilıcalı’nın Instagram’da yeni bir rekor denemesi yapacağını duyurması üzerine neredeyse bir tür seferberlik başlatıldı. Ramazan Bayramı’nın 2. gününde saat 23.30’da başlayan canlı yayın, anlık 3 milyon kişi tarafından izlenerek yeni bir rekoru da belirlemiş oldu.

Acun Ilıcalı, rekoru yalnızca 2 dakika içerisinde kırarak çok ciddi bir başarıya da imza etmiş oldu. Aynı zamanda izleyicilerden NBA'de bulunan Türk basketbolcumuz Cedi Osman'ı takip etmesini isteyen Ilıcalı, Cedi Osman'ın on dakika içerisinde yaklaşık 600 bin takipçi kazanmasını da sağladı.

Önceki Instagram canlı yayın rekoru, ünlü rapçi Tekashi69’a aitti:

İçinde bulunduğumuz mayıs ayının başlarında ünlü rapçi Tekashi69, açtığı yayınla birlikte Instagram’ın canlı yayın izleyici rekorunu kırmayı başarmıştı. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.

Acun Ilıcalı’nın anlık 3 milyon kişiye ulaşan yayınıyla birlikte Dominik'te yeni bir rekor kırılmış oldu. Acun Ilıcalı, rekor denemesinden önce, rekorun kırılması durumunda bir kutlama partisi düzenleyeceğinden de bahsetmişti. Şimdiyse herkes partinin gerçekleşmesini bekliyor.