Adam Sandler filmleri, pek çok insanın kalbinde özel bir yere sahiptir, değil mi? Belki de Sandler'ın o kendine has esprili ve yer yer duygusal tarzı, hayatın karmaşıklığı içinde bir nebze olsun tebessüm etmemizi sağlıyor. Adam Sandler komedi filmleri listesinin yanı sıra IMDB’de yüksek puan alan ama ezberlenen listede olmayan filmlerine bir yolculuk yapacağız.

Evet, bazen gözyaşlarımızı tutamadığımız, bazen de kahkahalarla güldüğümüz o filmlere... Adam Sandler'ın en iyi filmleri listemiz, onun yıllar içinde nasıl bir evrim geçirdiğini, farklı karakterlerle nasıl bütünleştiğini ve tabii ki bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne serecek.

Hazırsanız, bu samimi ve eğlenceli yolculuğa çıkmaya başlayalım!

IMDb puanlarına göre Adam Sandler’ın en iyi filmleri:

50 First Dates

The Meyerowitz Stories

Punch-Drunk Love

Hustle

I am Chris Farley

Reign Over Me

Uncut Gems

Bonnie

Adam Sandler deyince aklınıza ilk gelen filmlerinden biri: 50 First Dates

Yıl: 2004

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin

IMDb: 6,8

Drew Barrymore ve Adam Sandler’in başrolü paylaştığı filmi eminiz ki birçoğunuz izlemişsinizdir. Ama konu Adam Sandler filmleri olunca 50 First Dates listede olmalıydı.

İzlemeyenler, kaçıranlar veya unutanlar için kısa bir özet geçelim. Henry Roth, bağlanmaktan korkan bir adamken günün birinde güzel Lucy ile karşılaşır. Henry hayallerindeki kızı bulduğunu düşünür ama hop bir sorun var. Kız, kısa süreli hafıza kaybı yaşıyor ve ertesi gün Roth’u unutuyor.

Her günün yeniden başladığı bu hayatı izlerken keyif alacağınıza eminiz. İzlediği filmleri tekrardan izlemeyi sevenlere de bu sayede hatırlatma yapmış olalım.

Hem duygusal hem de komik olsun diyenlere: The Meyerowitz Stories

Yıl: 2017

Tür: Komedi, Dram,

Yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Adam Sandler, Grace Van Patten, Dustin Hoffman, Elizabeth Marvel

IMDb: 6,9

Birbirinden ayrı yaşayan aile, babalarının sanatsal çalışmalarını kutlayan etkinlik için New York’ta bir araya geliyor. Aile içi çatışmalarda gerçekçi dokunuşların olduğu film, duygusal açıdan vururken aynı zamanda kahkahalarla da gülmenizi sağlıyor.

Oyuncu kadrosu ile sizi doyuracak bu filmin daha uzun sürmesini isteyeceksiniz. Eğer bu aralar “Ne izlesem?” diye arayış içerisindeyseniz listenize The Meyerowitz Stories filmini ekleyebilirsiniz.

Ne zaman ve kime âşık olacağınıza karar veremezsiniz: Punch-Drunk Love

Yıl: 2002

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Jason Andrews

IMDb: 7.3

Adam Sandler’in ciddi rollerde de büyük bir ustalık sergilediğinin örneklerinden olan Punch-Drunk Love, 2002 yılında vizyona girmiş bir film. Emily Watson ile filmi paylaşan Adam Sandler, sosyal açıdan hayal kırıklığına uğramış Barry Egan karakterinin yüzü.

Kadınlar konusunda da yeteneksiz olan Egan, bir kadınla tanışır ve işler değişmeye başlar. Arada aşk olunca hemen romantik komedi aklınıza gelmesin. Evet filmde komedi de var ancak Punch-Drunk Love filmi sandığınızdan biraz farklı. Karakterlerden ders çıkarırken şaşırtmayı başaran filmin müzikleri de ayrı bir ilgi çekici.

Basketbol hayranı değilseniz bile “Hustle” filmden keyif alabilirsiniz.

Yıl: 2022

Tür: Komedi, Dram, Spor

Yönetmen: Jeremiah Zagar

Oyuncular: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangomez, Ben Foster

IMDb: 7.3

Adam Sandler Netflix filmleri listemizde karakterimiz bu sefer de karşımıza profesyonel basketbol gözlemcisi olarak çıkıyor ve Stanley Sugerman karakterine hayat veriyor. Bir parkta oynayan amatör Bo Cruz’u keşfedip heyecanlanan Stanley, Bo’yu NBA’ya hazırlamayı hedef olarak koyuyor.

Juancho Hernangomez ile Adam Sandler’ın inanılmaz kimyası ile bu filmden keyif alacaksınız. Filmde NBA oyuncuları ve ünlü isimleri de görebilirsiniz. Sadece spor değil dokunaklı hikâyesi ile de bitmesini istemeyeceğiniz filmde hem gülüp hem ağlayabilirsiniz.

Komedyen Chris Farley’in hayatını anlatan: I am Chris Farley

Yıl: 2015

Tür: Belgesel, Biyografi

Yönetmen: Brent Hodge, Derik Murray

Oyuncular: Christina Applegate, Tom Arnold, Dan Aykroyd, Lorri Bagley, Adam Sandler

IMDb: 7.4

Komedi dünyasının isimlerinden Chris Farley’in hayatını anlatan belgeselde, Adam Sandler başta olmak üzere pek çok tanıdık sima yer alıyor. 1997’de aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybeden Farley’in bu bağımlılığı ile şöhretinin nasıl ellerinden kayıp gittiğini de acı şekilde görebilirsiniz.

Sadece insanların gülümsemesini isteyen Chris Farley’in hayatını konu alan belgesel, IMDb’deki 7.4 puanı ile de izlenmeye değer. Eğer biyografi filmi seviyor ve hayata başka bir gözle bakmanızı sağladığına inanıyorsanız “I am Chris Farley” filmini değerlendirebilirsiniz.

Etkileyici bir dram isteyenler için: Reign Over Me

Yıl: 2007

Tür: Dram

Yönetmen: Mike Binder

Oyuncular: Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith, Liv Tyler

IMDb: 7.4

Adam Sandler, bu filmde ise Charlie karakteri ile karşımıza çıkıyor. 11 Eylül saldırılarında ailesini kaybeden Charlie’nin işi ve herhangi bir arkadaşı olmadığı gibi ailesinin ölümünden sonra kendini tamamen dışa kapatmış, hiçbir amacı kalmamış bir kişi.

Don Cheadle’ın canlandırdığı Alan karakteri ise her şeye sahip. Yıllar sonra üniversite arkadaşı Charlie ile tanışması ise filmin asıl konusunu oluşturuyor. Alan, Charlie’nin içinde bulunduğu uçurumdan çıkması için yardım etme kararı alıyor ve iki arkadaş hiç olmadıkları kadar yakınlaşıyor.

Başrol oyuncularının etkileyici performansları ile öne çıkan Reign Over Me, hüzünlü olduğu kadar keyifli de bir film. Adam Sandler film listesi içerisinden komedi dışındakilere de şans verecekseniz bu filmi izleyebilirsiniz. Çünkü Adam Sandler bu filminde de oyunculuğu ile etkilemeyi başarıyor.

New Yorklu laf ebesi kuyumcunun hayatta kalma hikâyesi: Uncut Gems

Yıl: 2019

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie

Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Mesfin Lamengo

IMDb: 7.4

Adam Sandler’ı komedi filmlerinde görmeye alışkın olsak da Uncut Gems’teki başrolünde kumar bağımlısı Howard Ratner’ı canlandırıyor. Bağımlılığı yüzünden ailesini ve kariyerini darmadağın eden ve borç batağında olan Ratner, bir dönemin en başarılı mücevher satıcısı olma ünvanına da sahip.

Howard, büyük bir Opal taşı bulduğunda ise sonunda büyük bir başarı yakaladığını düşünüyor. Ancak kaçmaya devam edemeyeceğini fark etmek zorunda kalıyor. Dram, gerilim ve suç dolu izleyerek adrenalin seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Oyunculuk sanatına bir saygı duruşu: Bonnie

Yıl: 2022

Tür: Belgesel

Yönetmen: Simon Wallon

Oyuncular: Bonnie Timmermann , Paul Auster , Steve Buscemi , Derek Cianfrance, Adam Sandler

IMDb: 7.5

Efsanevi kast yönetmeni Bonnie Timmermann'ın canlandırmasıyla oyuncuların dünyasına bir dalış belgesi olan Bonnie, Adam Sandler’ın rol aldığı film listemizde son sırada. Diğer oyuncular gibi Sandler da bu filmde kendi rolünde.

Dünya sinemasının en iyi oyuncularından bazılarının onun ofisinden geçtiğini göreceğiniz belgesel, oyuncu veya yönetmen gibi alışılagelmiş belgesellerden de farklı.

Siz hangi filmleri izlediniz ve hangileri favori Adam Sandler filmleri arasına girdi? Fikir alışverişini seven bizler, yorumlara bekliyoruz.

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