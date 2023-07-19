Adana'da vatandaşlar, klimanın mucidi anısına tatlı dağıttı. İkramı kabul eden vatandaşlar da mucit Willis'e şükranlarını iletti. Sıcak vurmaya başladı.

Her yaz olduğu gibi bu yaz da sohbetlerimiz “Çok sıcak” cümlesiyle başlıyor. Fakat 2023 yılının özellikle temmuz ayı, iklim değişikliği sonucunda artan sıcaklıkları en somut bir şekilde hissettiğimiz ay oldu. Bu ay içinde küresel sıcaklık rekorları peşi sıra yenilendi.

Tabii böylesine yüksek sıcaklıklarda klimalar, en büyük kurtarıcımız olarak görülmeye başladı. Hatta bu görüş Adana’da bir tık daha ileri gitti.

Adana’da klimanın muciti Willi Haviland Carrier anısına tatlı dağıtıldı:

DHA’nın haberine göre Adanalı vatandaşlar, klimanın mucidi Willis Haviland Carrier için sokakta tatlı dağıtıldı. Açılan standın arkasına ise “Bu sıcak zor günde klimayı icat eden Willis Haviland Carrier’ı saygıyla anıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

DHA’ya konuşan çevredeki vatandaşların her biri de Willis’e teşekkürlerini iletti, bu sıcaklarda klimasız yaşamanın zorluğuna vurgu yaptı. Tabii olay, sosyal medyada da gündem oldu.

Tabii bu ve benzer olaylara gülüp geçiyoruz ancak bu sıcaklıkları hafife almamak gerekiyor: