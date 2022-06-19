Yaz mevsimini beklerken kurduğumuz deniz ve kum hayalleri genelde koskoca mevsimin maksimum birkaç gününde bizimle oluyor. Bunun dışında yaz mevsimini pek çoğumuz evde bilgisayar başında ya da işte geçiriyoruz.
Hal böyle olunca da artık her geçen gün artan sıcaklara, hele bir de esinti yoksa tahammül etmek epey zor. Biz de bu yüzden evine klima almayı düşünenler için ufak bir liste hazırladık.
Klima seçerken mekanın büyüklüğüne uygun güçte, A sınıfı inverter klimalar seçmek hem elektrik faturanız hem de alacağınız performans açısından oldukça önemli. Eğer büyük bir mekan serinletecekseniz, alanın metrekaresine uygun BTU değerini belirleyip listedeki klimalardan size uygun olanı seçebilirsiniz.
Her bütçeye uygun klima tavsiyeleri
7000+ BTU klimalar
Arçelik Ekolojik A++ Inverter Klima
- A++
- 7000 BTU
- Wi-Fi bağlantısı
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
LG Dual Cool A++ Inverter Klima
- A++
- 9000 BTU
- Düşük sesle çalışma - otomatik temizleme özellikleri
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
12000+ BTU klimalar
Airfel A++ Inverter Klima
- A++
- 12000 BTU
- Sessiz çalışma ve arıza tespit sistemi
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung A++ Inverter Klima
- A++
- 12000 BTU
- Hızlı soğutma özelliği
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Vestfrost A+ Inverter Klima
- A++
- 12000 BTU
- Sessiz çalışma ve koku giderici filtre
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Baymak Elegant Prime A++ Inverter Klima
- A++
- 12000 BTU
- Ortam sıcaklığını ölçebilen kumanda
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
24000+ BTU Klimalar
Baymak Elegant Plus A++ Inverter Klima
- A++
- 24000 BTU
- Opsiyonel Wi-Fi özelliği
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Sigma Comfort A++ Inverter Klima
- A++
- 24000 BTU
- Kendiliğinden hijyen sağlama
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Airfel A++ Inverter Klima
- A++
- 25000 BTU
- Sezonsal Inverter özelliği
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kaira A++ Inverter Klima
- A++
- 24000 BTU
- Arıza teşhis sistemi
Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.