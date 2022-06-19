Yaz sıcakları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Artan sıcaklara klima olmadan dayanmak adeta büyük bir sınav gibi. Biz de sizin için her bütçeye uygun birkaç klima önerisi derledik.

Yaz mevsimini beklerken kurduğumuz deniz ve kum hayalleri genelde koskoca mevsimin maksimum birkaç gününde bizimle oluyor. Bunun dışında yaz mevsimini pek çoğumuz evde bilgisayar başında ya da işte geçiriyoruz.

Hal böyle olunca da artık her geçen gün artan sıcaklara, hele bir de esinti yoksa tahammül etmek epey zor. Biz de bu yüzden evine klima almayı düşünenler için ufak bir liste hazırladık.

Klima seçerken mekanın büyüklüğüne uygun güçte, A sınıfı inverter klimalar seçmek hem elektrik faturanız hem de alacağınız performans açısından oldukça önemli. Eğer büyük bir mekan serinletecekseniz, alanın metrekaresine uygun BTU değerini belirleyip listedeki klimalardan size uygun olanı seçebilirsiniz.

7000+ BTU klimalar

A++

7000 BTU

Wi-Fi bağlantısı

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

9000 BTU

Düşük sesle çalışma - otomatik temizleme özellikleri

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

12000+ BTU klimalar

A++

12000 BTU

Sessiz çalışma ve arıza tespit sistemi

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

12000 BTU

Hızlı soğutma özelliği

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

12000 BTU

Sessiz çalışma ve koku giderici filtre

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

12000 BTU

Ortam sıcaklığını ölçebilen kumanda

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

24000+ BTU Klimalar

A++

24000 BTU

Opsiyonel Wi-Fi özelliği

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

24000 BTU

Kendiliğinden hijyen sağlama

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

25000 BTU

Sezonsal Inverter özelliği

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

A++

24000 BTU

Arıza teşhis sistemi

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.