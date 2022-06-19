Sıcaklardan Bunalanlar İçin Her Bütçeye ve Mekana Uygun 10 Klima Tavsiyesi

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Yaz sıcakları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Artan sıcaklara klima olmadan dayanmak adeta büyük bir sınav gibi. Biz de sizin için her bütçeye uygun birkaç klima önerisi derledik.

Yaz mevsimini beklerken kurduğumuz deniz ve kum hayalleri genelde koskoca mevsimin maksimum birkaç gününde bizimle oluyor. Bunun dışında yaz mevsimini pek çoğumuz evde bilgisayar başında ya da işte geçiriyoruz.

Hal böyle olunca da artık her geçen gün artan sıcaklara, hele bir de esinti yoksa tahammül etmek epey zor. Biz de bu yüzden evine klima almayı düşünenler için ufak bir liste hazırladık.

Klima seçerken mekanın büyüklüğüne uygun güçte, A sınıfı inverter klimalar seçmek hem elektrik faturanız hem de alacağınız performans açısından oldukça önemli. Eğer büyük bir mekan serinletecekseniz, alanın metrekaresine uygun BTU değerini belirleyip listedeki klimalardan size uygun olanı seçebilirsiniz. 

Her bütçeye uygun klima tavsiyeleri

7000+ BTU klimalar

Arçelik Ekolojik A++ Inverter Klima

arçelik klima

  • A++
  • 7000 BTU
  • Wi-Fi bağlantısı

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

LG Dual Cool A++ Inverter Klima

lg klima

  • A++
  • 9000 BTU
  • Düşük sesle çalışma - otomatik temizleme özellikleri

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

12000+ BTU klimalar

Airfel A++ Inverter Klima

airfel klima

  • A++
  • 12000 BTU
  • Sessiz çalışma ve arıza tespit sistemi

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung A++ Inverter Klima

samsung klima

  • A++
  • 12000 BTU
  • Hızlı soğutma özelliği

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vestfrost A+ Inverter Klima

vestfrost klima

  • A++
  • 12000 BTU
  • Sessiz çalışma ve koku giderici filtre

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baymak Elegant Prime A++ Inverter Klima

baymak klima

  • A++
  • 12000 BTU
  • Ortam sıcaklığını ölçebilen kumanda

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

24000+ BTU Klimalar

Baymak Elegant Plus A++ Inverter Klima

  • A++
  • 24000 BTU
  • Opsiyonel Wi-Fi özelliği

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sigma Comfort A++ Inverter Klima

Sigma klima

  • A++
  • 24000 BTU
  • Kendiliğinden hijyen sağlama

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Airfel A++ Inverter Klima

airfel klima

  • A++
  • 25000 BTU
  • Sezonsal Inverter özelliği

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaira A++ Inverter Klima

Kaira klimalar

  • A++
  • 24000 BTU
  • Arıza teşhis sistemi

Klimanın fiyatına ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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