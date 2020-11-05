Oyun konsollarının harici diskleri desteklemesiyle bu disklerde de hızın öneminin arttığını gördük. Bu noktada ADATA, oyuncuların ihtiyacını karşılayacak RGB aydınlatmalı yeni harici SSD’si SE770G RGB SSD’yi tanıttı.

Uzun bir süreden beri kullandığımız ve bilgisayarlarda genel anlamda dar boğaza neden olan depolama birimi teknolojisi HDD’yi yavaş yavaş terk ediyoruz. Hareketli sürücüler yerine katı hal sürücü olarak adlandırdığımız ve HDD’lere göre çok daha hızlı çalışabilen SSD’ler günümüzde özellikle oyun bilgisayarlarında bir standart haline geliyor. Bu noktada daha fazla kullanıcı SSD’ye yönelince üreticiler SSD’ye daha fazla odaklanmaya başladı.

Ürettiği depolama sürücüleriyle tanınan ADATA, oyuncular için RGB aydınlatmaya sahip harici SSD’sini tanıttı. ADATA SE770G RGB SSD ismiyle tanıtılan harici depolama birimi, yeni nesil konsollarla birlikte hızlı harici disklerin daha önemli hale geldiği günümüzde güzel bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

PS5 ve Xbox Series X/S uyumlu

ADATA’nın ürettiği SE770G RGB SSD, 800 MB/s yazma, 1000 MB/s okuma seviyeleriyle günümüz SSD’leri arasında da son derece hızlı bir alternatif olarak dikkat çekiyor. USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı desteğiyle gelen SSD, sadece bilgisayarlara bağlanmak değil konsollarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Yeni nesil konsollar daha fazla dijitale yönelmeye başladı. Oyunların da boyutunun artmasıyla konsollardaki depolama alanları yetersiz kalabiliyor. Bu noktada ise devreye harici SSD’ler giriyor. Herhangi bir hız kaybı olmadan PS5 ve Xbox Series X/S’te oyunlarını oynamaya devam etmenizi sağlayacak ADATA SE770G RGB SSD, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor. RGB aydınlatmalı harici SSD’nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmayan ADATA’nın, konsolların çıkışına yakın bir dönemde SSD’yi satışa sunması bekleniyor.