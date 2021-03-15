Adobe, bundan tam 27 sene önce, 1993 yılında piyasaya sürülen Acrobat Reader 1.0 yazılımının korsan kopyası için DMCA talebinde bulundu. Şirketin DMCA talebini kasıtlı olarak mı gönderdiği yoksa bir filtreleme hatasından mı kaynaklandığı bilinmiyor.

Diğer birçok büyük şirket gibi Adobe de yazılımlarının "yasa dışı" sürümlerini sunan web sitelerine düzenli olarak DMCA bildirimleri gönderiyor. Ancak F-Secure araştırmacısı Mikko Hyppönen'in bildirdiğine göre şirket, şu sıralar MS-DOS için yıllar önce yayınlanan Adobe Acrobat 1.0 gibi artık kullanılmayan yazılımlara odaklanıyor.

Birçok kişi bilmese de Adobe, dosya formatının internette ilk adımlarını attığı yıllarda MS-DOS işletim sistemi için ilk PDF okuyucusu olan Adobe Acrobat 1.0'ı kullanıma sunmuştu. Adobe'nin 1993 yılında piyasaya sürülen ve günümüzde artık geçerliliği kalmayan bu yazılım için DMCA bildirimi göndermesiyse pek çok kişiyi şaşırttı.

Adobe Acrobat 1.0'a indirme bağlantısı veren Tweete DMCA bildirimi gönderildi:

Konuyu Twitter hesabından gündeme getiren Hyppönen, yazılım şirketinin, MS-DOS için Adobe Acrobat Reader 1.0'ın eski bir kopyasına bağlantı veren tweetlerinden birini kaldırdığını söyledi. WinWorld'de barındırılan bu yazılım, 27 yıldan daha uzun bir süre önce, PDF'nin icat edilmesinden kısa bir süre sonra piyasaya sürülmüştü.

Tweeti günümüzden beş yıl önce yayınlayan güvenlik araştırmacısı, orijinal tweette herhangi bir sıkıntı olmadığını, ancak kendisinin Twitter botunun tweeti beşinci yılında paylaştığında bir DMCA bildirimiyle karşı karşıya kaldığını bildiriyor.

Orijinal tweet hala yayındayken, bot hesap tarafından tekrar paylaşılan mesaj ise Twitter tarafından hızla kaldırıldı. Hyppönen ayrıca, tweeti paylaşan bot hesabının da kilitlendiğini bildiriyor.

Bu DMCA talebinin Adobe tarafından yasal bir şekilde gönderilip gönderilmediği ya da filtreleme sistemindeki bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Hyppönen, bu yazılımın bir antika olduğunu, DMCA iddiası yerine bir müzeye ait olduğunu, gerekirse Adobe ile savaşacağını söylüyor.