Akşam saatlerinde sona eren Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, şehirlerdeki mevcut uygulamanın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçen Türkiye'de vaka sayılarının tekrar artışa geçmesiyle birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Alınan yeni kararları merakla bekleyen milyonlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçları bekliyor.

Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşına geçen Erdoğan, gündeme dair önemli haritalarda bulundu. Yeni risk ve renk haritasının da açıklandığı toplantıdan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Aşılanan sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı'

"Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz."

'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık'

"Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantımızda şehirlerimizi vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini söylemiştik.

Son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kısmi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, entübe sayılarına sınırlı bir şekilde yansımasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yöneterek süreci yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamamız halinde kısıtlamaların yeniden gelmesinin kaçılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Yeni risk haritası paylaşılmadı:

1 Mart Pazartesi Risk Haritası

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni risk haritası hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Güncellenen haritanın önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılması bekleniyor.