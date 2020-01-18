Özellikle tasarımcıların ve sanal içerik üreten editörlerin vazgeçilmez programlarından biri olan Adobe Photoshop, uzun süredir bilgisayarlarda insanların harikalar yaratmasına olanak sağlıyor. Hatta Adobe Photoshop’un artık klasikleşmiş ve bir vazgeçilmez haline gelmiş Photoshop CS6 ve Photoshop CC gibi sürümleri bulunuyor.
E haliyle teknolojinin gelişmesiyle bazı bilgisayarlardan daha kuvvetli cihazları artık cebimizde taşıyoruz. Cebimizde taşıdığımız bu cihazlarda da Photoshop deneyimini yaşamak mümkün. Hazırladığımız bu listede sizler için Adobe Photoshop’un ücretsiz indirilebilen iOS ve Android sürümlerini derledik. Lafı da fazla dolandırmadan listemize geçelim.
Android ve iOS için tüm ücretsiz Adobe Photoshop uygulamaları:
Adobe Photoshop Mix
- Amacı: Photoshop Mix, istediğiniz zaman istediğiniz yerde fotoğrafları kırpmanızı, renk düzeylerini ayarlamanızı ve daha kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlayan bir fotoğraf düzenleyicisidir.
- Boyutu: 46 MB
- Puanı: 4,1
Öne çıkan özellikleri:
- Fotoğraflarınızın farklı bölümlerini kırpabilir, silebilir ya da fotoğraflarınızı birbiriyle bütünleştirebilirsiniz.
- Fotoğraflarınızı pürüzsüz bir şekilde birleştirerek, eğlenceli ve gerçeküstü fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.
- Renk ve karşıtlık değerlerini ayarlayın ya da hazır filtreler kullanabilir ve bir dokunuşla, tüm resmi ya da istediğiniz bir bölümün daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.
- Koruyucu düzenleme teknolojisi sayesinde fotoğraflarınızın ilk ve orijinal hallerini saklayabilirsiniz.
- Resimlerinizi kolay ve hızlı bir biçimde sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
Adobe Photoshop Mix Android indir:
Adobe Photoshop Mix APK indir:
Adobe Photoshop Mix iPhone (iOS) indir:
Adobe Photoshop Fix
- Amacı: Fotoğraflarınızda istediğiniz net görünümü elde etmek için iyileştir, pürüzsüzleştir, sıvılaştır, parlaklık ve diğer düzenleme seçeneklerini sunması.
- Boyutu: 38 MB
- Puanı: 3,7
Öne çıkan özellikleri:
- Cildi, manzaraları veya diğer içerikleri pürüzsüzleştirmek veya keskinleştirmek için sadece boyayabilirsiniz.
- İncelikli veya güçlü efektler oluşturmak için herhangi bir alanı çektikten sonra itebilir, döndürebilir, kabartabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz.
- Yüz özelliklerinde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Daha büyük bir gülümseme oluşturabilir, yanakları inceltebilir ve diğer yüz noktalarını kolayca düzenleyebilirsiniz.
- Fotoğraflarınızı üzerinde daha fazla işlem yapmak üzere doğrudan masaüstünde bulunan Photoshop CC'ye göndermeniz de mümkün. Fix tüm düzenlemelerini katmanlara dönüştürür ve görüntünüzü bir PSD dosyası olarak kaydeder.
Adobe Photoshop Fix Android indir:
Adobe Photoshop Fix APK indir:
Adobe Photoshop Fix iPhone (iOS) indir:
Adobe Photoshop Express
- Amacı: Bilgisayarda deneyimlediğiniz Photoshop deneyimini en iyi şekilde mobilde de denemenizi sağlamak.
- Boyutu: 64 MB
- Puanı: 4,6
Öne çıkan özellikleri:
- Perspektif düzeltme
- Parazit giderme
- Bulanıklaştırma
- Kenarlıklar ve metin ekleme
- Filtreler ve kolajlar
- Noktasal iyileştirmeler (Portre)
Adobe Photoshop Express Android indir:
Adobe Photoshop Express APK indir:
Adobe Photoshop Express iPhone (iOS) indir:
Adobe Photoshop Sketch
- Amacı: Kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yapmak.
- Boyutu: 61 MB
- Puanı: 4,1
Öne çıkan özellikleri:
- Boyut, renk, opaklık ve karıştırma ayarlarını yapabileceğiniz 11 farklı araca erişim sağlayabiliyorsunuz
- Capture kullanarak sonsuz çeşitlilikte Sketch fırçası oluşturabiliyorsunuz.
- Yeniden yığınlama, adlandırma, dönüştürme ve birleştirme yapılabilecek birden çok görüntü ve çözüm katmanı ekleyebiliyorsunuz.
- En çok kullandığınız araçları ve renkleri araç çubuğunda düzenleme esnekliğiniz bulunuyor.
- Katmanları koruyarak eskizleri Photoshop veya Illustrator'a gönderme özelliği bulunuyor.
Adobe Photoshop Sketch Android indir:
Adobe Photoshop Sketch APK indir:
Adobe Photoshop Sketch iPhone (iOS) indir:
Adobe Photoshop Lightroom
- Amacı: Güzel fotoğraflar oluşturmanızı sağlarken fotoğrafçılığınızı geliştirmek.
- Boyutu: 72 MB
- Puanı: 4,3
Öne çıkan özellikleri:
- Hazır ayarlarla tek dokunuşla fotoğraf düzenleyebilirsiniz.
- Renk, pozlama, ton ve kontrastı profesyonel bir şekilde değiştirebilirsiniz.
- Raw, profesyonel ve HDR* gibi gelişmiş çekim modlarıyla daha ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz.
- Premium sürümü satın alırsanız daha detaylı düzenleme seçeneklerine sahip olabilirsiniz.
Adobe Photoshop Lightroom Android indir:
Adobe Photoshop Lightroom APK indir:
Adobe Photoshop Lightroom iPhone (iOS) indir:
Photoshop benzeri alternatif, kaliteli fotoğraf düzenleme uygulamaları
PicsArt
- Amacı: Birçok araç, filtre, etiket ve efekt ile birlikte fotoğraflarınızı düzenlemek ve diğer sanatçılarla etkileşim içinde olmak.
- Geliştirici: PicsArt
- Puanı: 4,3
- Boyutu: 30 MB
Öne çıkan özellikleri:
- Kolay bir şekilde kolaj çalışması yapabiliyorsunuz.
- Fotoğraflar üzerine efekt uygulamak çok kolay
- Binlerce efekt ve filtre seçeneği bulunuyor.
- Diğer sanatçılardan ilham alabiliyorsunuz.
PicsArt Android indir:
PicsArt APK indir:
PicsArt iOS indir:
Snapseed:
- Amacı: Aynı PicsArt gibi ancak Google tarafından geliştirilmiş bir fotoğraf düzenleme uygulaması.
- Geliştirici: Google LLC
- Puanı: 4,6
- Boyutu: 23 MB
Öne çıkan özellikleri:
- İyileştirme, Fırça, Yapı, HDR, Perspektif de dahil 29 Araç ve Filtre
- JPG ve RAW dosyalarını açar
- Kişisel görünümlerinizi kaydedip daha sonra yeni fotoğraflara uygulayabilirsiniz
- Seçmeli filtre fırçası
- Tüm stillerde ince ve hassas denetimle ince ayar yapılabilir
Snapseed Android indir:
Snapseed APK indir:
Snapseed iOS indir:
Photo Editor
- Amacı: Diğer uygulamalardan çok daha basit ve kolay bir şekilde fotoğraf düzenleme imkânı sunması
- Geliştirici: InstaShot Inc.
- Puanı: 4,7
- Boyutu: 14 MB
Öne çıkan özellikleri:
- Profesyonellik gerektirmeden fotoğraf düzenleme imkanı bulunuyor.
- Yüzlerce efekt ve filtre bulunuyor.
- Çift pozlama iki fotoğrafı birleştirme seçeneği sunuluyor.
- Sihirli fırça ile fotoğrafları renklendirme özelliği bulunuyor.
Photo Editor Android indir:
InShot Photo Editor
Photo Editor APK indir:
Photo Editor iOS indir:
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