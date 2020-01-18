Tasarımcıların vazgeçilmezlerinden olan en popüler Adobe programlarından Photoshop, uzun zamandır mobil cihazlarda da bulunmakta. Bu listemizde Adobe Photoshop’un Android ve iOS’ta yayınlanmış 5 uygulamasını bir başlıkta topladık.

Özellikle tasarımcıların ve sanal içerik üreten editörlerin vazgeçilmez programlarından biri olan Adobe Photoshop, uzun süredir bilgisayarlarda insanların harikalar yaratmasına olanak sağlıyor. Hatta Adobe Photoshop’un artık klasikleşmiş ve bir vazgeçilmez haline gelmiş Photoshop CS6 ve Photoshop CC gibi sürümleri bulunuyor.

E haliyle teknolojinin gelişmesiyle bazı bilgisayarlardan daha kuvvetli cihazları artık cebimizde taşıyoruz. Cebimizde taşıdığımız bu cihazlarda da Photoshop deneyimini yaşamak mümkün. Hazırladığımız bu listede sizler için Adobe Photoshop’un ücretsiz indirilebilen iOS ve Android sürümlerini derledik. Lafı da fazla dolandırmadan listemize geçelim.

Android ve iOS için tüm ücretsiz Adobe Photoshop uygulamaları:

Adobe Photoshop Mix

Amacı: Photoshop Mix , istediğiniz zaman istediğiniz yerde fotoğrafları kırpmanızı, renk düzeylerini ayarlamanızı ve daha kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlayan bir fotoğraf düzenleyicisidir.

, istediğiniz zaman istediğiniz yerde fotoğrafları kırpmanızı, renk düzeylerini ayarlamanızı ve daha kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlayan bir fotoğraf düzenleyicisidir. Boyutu: 46 MB

Puanı: 4,1

Öne çıkan özellikleri:

Fotoğraflarınızın farklı bölümlerini kırpabilir, silebilir ya da fotoğraflarınızı birbiriyle bütünleştirebilirsiniz .

. Fotoğraflarınızı pürüzsüz bir şekilde birleştirerek, eğlenceli ve gerçeküstü fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.

fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz. Renk ve karşıtlık değerlerini ayarlayın ya da hazır filtreler kullanabilir ve bir dokunuşla , tüm resmi ya da istediğiniz bir bölümün daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.

, tüm resmi ya da istediğiniz bir bölümün daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Koruyucu düzenleme teknolojisi sayesinde fotoğraflarınızın ilk ve orijinal hallerini saklayabilirsiniz.

hallerini saklayabilirsiniz. Resimlerinizi kolay ve hızlı bir biçimde sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Adobe Photoshop Mix Android indir:

Adobe Photoshop Mix APK indir:

Adobe Photoshop Mix APK

Adobe Photoshop Mix iPhone (iOS) indir:

Adobe Photoshop Fix

Amacı: Fotoğraflarınızda istediğiniz net görünümü elde etmek için iyileştir, pürüzsüzleştir, sıvılaştır, parlaklık ve diğer düzenleme seçeneklerini sunması.

görünümü elde etmek için iyileştir, pürüzsüzleştir, sıvılaştır, parlaklık ve diğer düzenleme seçeneklerini sunması. Boyutu: 38 MB

Puanı: 3,7

Öne çıkan özellikleri:

Cildi , manzaraları veya diğer içerikleri pürüzsüzleştirmek veya keskinleştirmek için sadece boyayabilirsiniz.

, manzaraları veya diğer içerikleri veya keskinleştirmek için sadece boyayabilirsiniz. İncelikli veya güçlü efektler oluşturmak için herhangi bir alanı çektikten sonra itebilir, döndürebilir, kabartabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz.

oluşturmak için herhangi bir alanı çektikten sonra itebilir, döndürebilir, kabartabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz. Yüz özelliklerinde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Daha büyük bir gülümseme oluşturabilir, yanakları inceltebilir ve diğer yüz noktalarını kolayca düzenleyebilirsiniz.

oluşturabilir, yanakları inceltebilir ve diğer yüz noktalarını kolayca düzenleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı üzerinde daha fazla işlem yapmak üzere doğrudan masaüstünde bulunan Photoshop CC'ye göndermeniz de mümkün. Fix tüm düzenlemelerini katmanlara dönüştürür ve görüntünüzü bir PSD dosyası olarak kaydeder.

Adobe Photoshop Fix Android indir:

Adobe Photoshop Fix APK indir:

Adobe Photoshop Fix APK

Adobe Photoshop Fix iPhone (iOS) indir:

Adobe Photoshop Express

Amacı: Bilgisayarda deneyimlediğiniz Photoshop deneyimini en iyi şekilde mobilde de denemenizi sağlamak.

deneyimini en iyi şekilde mobilde de denemenizi sağlamak. Boyutu: 64 MB

Puanı: 4,6

Öne çıkan özellikleri:

Perspektif düzeltme

Parazit giderme

Bulanıklaştırma

Kenarlıklar ve metin ekleme

Filtreler ve kolajlar

Noktasal iyileştirmeler (Portre)

Adobe Photoshop Express Android indir:

Adobe Photoshop Express APK indir:

Adobe Photoshop Express APK

Adobe Photoshop Express iPhone (iOS) indir:

Adobe Photoshop Sketch

Amacı: Kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yapmak .

. Boyutu: 61 MB

Puanı: 4,1

Öne çıkan özellikleri:

Boyut, renk, opaklık ve karıştırma ayarlarını yapabileceğiniz 11 farklı araca erişim sağlayabiliyorsunuz

farklı araca erişim sağlayabiliyorsunuz Capture kullanarak sonsuz çeşitlilikte Sketch fırçası oluşturabiliyorsunuz.

fırçası oluşturabiliyorsunuz. Yeniden yığınlama, adlandırma, dönüştürme ve birleştirme yapılabilecek birden çok görüntü ve çözüm katmanı ekleyebiliyorsunuz.

ekleyebiliyorsunuz. En çok kullandığınız araçları ve renkleri araç çubuğunda düzenleme esnekliğiniz bulunuyor.

bulunuyor. Katmanları koruyarak eskizleri Photoshop veya Illustrator'a gönderme özelliği bulunuyor.

Adobe Photoshop Sketch Android indir:

Adobe Photoshop Sketch APK indir:

Adobe Photoshop Sketch APK

Adobe Photoshop Sketch iPhone (iOS) indir:

Adobe Photoshop Lightroom

Amacı: Güzel fotoğraflar oluşturmanızı sağlarken fotoğrafçılığınızı geliştirmek.

geliştirmek. Boyutu: 72 MB

Puanı: 4,3

Öne çıkan özellikleri:

Hazır ayarlarla tek dokunuşla fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

fotoğraf düzenleyebilirsiniz. Renk, pozlama, ton ve kontrastı profesyonel bir şekilde değiştirebilirsiniz.

bir şekilde değiştirebilirsiniz. Raw, profesyonel ve HDR* gibi gelişmiş çekim modlarıyla daha ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz.

daha ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz. Premium sürümü satın alırsanız daha detaylı düzenleme seçeneklerine sahip olabilirsiniz.

Adobe Photoshop Lightroom Android indir:

Adobe Photoshop Lightroom APK indir:

Adobe Photoshop Lightroom APK

Adobe Photoshop Lightroom iPhone (iOS) indir:

Photoshop benzeri alternatif, kaliteli fotoğraf düzenleme uygulamaları

PicsArt

Amacı: Birçok araç, filtre, etiket ve efekt ile birlikte fotoğraflarınızı düzenlemek ve diğer sanatçılarla etkileşim içinde olmak.

içinde olmak. Geliştirici: PicsArt

Puanı: 4,3

Boyutu: 30 MB

Öne çıkan özellikleri:

Kolay bir şekilde kolaj çalışması yapabiliyorsunuz.

çalışması yapabiliyorsunuz. Fotoğraflar üzerine efekt uygulamak çok kolay

uygulamak çok kolay Binlerce efekt ve filtre seçeneği bulunuyor.

seçeneği bulunuyor. Diğer sanatçılardan ilham alabiliyorsunuz.

PicsArt Android indir:

PicsArt APK indir:

PicsArt APK

PicsArt iOS indir:

Snapseed:

Amacı: Aynı PicsArt gibi ancak Google tarafından geliştirilmiş bir fotoğraf düzenleme uygulaması.

tarafından geliştirilmiş bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Geliştirici: Google LLC

Puanı: 4,6

Boyutu: 23 MB

Öne çıkan özellikleri:

İyileştirme, Fırça, Yapı, HDR, Perspektif de dahil 29 Araç ve Filtre

JPG ve RAW dosyalarını açar

dosyalarını açar Kişisel görünümlerinizi kaydedip daha sonra yeni fotoğraflara uygulayabilirsiniz

Seçmeli filtre fırçası

Tüm stillerde ince ve hassas denetimle ince ayar yapılabilir

Snapseed Android indir:

Snapseed APK indir:

Snapseed APK

Snapseed iOS indir:

Photo Editor

Amacı: Diğer uygulamalardan çok daha basit ve kolay bir şekilde fotoğraf düzenleme imkânı sunması

imkânı sunması Geliştirici: InstaShot Inc.

Puanı: 4,7

Boyutu: 14 MB

Öne çıkan özellikleri:

Profesyonellik gerektirmeden fotoğraf düzenleme imkanı bulunuyor.

fotoğraf düzenleme imkanı bulunuyor. Yüzlerce efekt ve filtre bulunuyor.

Çift pozlama iki fotoğrafı birleştirme seçeneği sunuluyor.

seçeneği sunuluyor. Sihirli fırça ile fotoğrafları renklendirme özelliği bulunuyor.

Photo Editor Android indir:

InShot Photo Editor

Photo Editor APK indir:

InShot Photo Editor APK

Photo Editor iOS indir:

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