Uzun süren bekleyişin ardından oyuncular nihayet GTA 6 evrenine adım attı. Sony'nin açıklamasına göre oyun şimdiden PlayStation'ın otuz yıllık ve beş konsol nesline yayılan tarihindeki en büyük çıkışa imza attı.
Açılış haftasında kırılan tarihi rekorlar
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PS5'te Jason ve Lucia'nın hikâyesini deneyimleyen tekil oyuncu sayısı 39 milyonu aştı. Oyunun piyasaya sürülmesi ve açılış hafta sonunda PlayStation topluluğu bir araya gelerek dikkat çekici istatistiklere ulaştı. 22 Kasım 2026 itibarıyla sona eren çıkış dönemine ait öne çıkan veriler şu şekilde:
- Eş zamanlı oyuncu rekoru: GTA 6; çok oyunculu, oynaması ücretsiz ve tek oyunculu yapımlar dâhil olmak üzere PlayStation platformundaki tüm oyunların eş zamanlı oyuncu rekorunu geride bıraktı.
- 683 milyon saatlik oynanış: PS5 oyuncuları toplamda 683 milyon saat boyunca GTA 6 oynadı. Oyuncular, ilk günlerde Leonida eyaletini keşfetmek için kişi başı ortalama 17,4 saat harcadı.
- Yeni konsol aktivasyonlarında zirve: Yıl sonu tatil dönemleri hariç tutulduğunda, PS5'in piyasaya çıkışından bu yana tek bir günde ağa bağlanan en yüksek yeni konsol sayısına ulaşıldı. Çıkıştan itibaren yeni PS5 konsollarının yüzde 70'inde açılan ilk oyun GTA 6 oldu.