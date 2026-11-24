GTA 6, 39 milyonu aşkın tekil oyuncu ve 683 milyon saatlik oynanış süresiyle PlayStation tarihinin en büyük çıkışını gerçekleştirdi.

Uzun süren bekleyişin ardından oyuncular nihayet GTA 6 evrenine adım attı. Sony'nin açıklamasına göre oyun şimdiden PlayStation'ın otuz yıllık ve beş konsol nesline yayılan tarihindeki en büyük çıkışa imza attı.

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Açılış haftasında kırılan tarihi rekorlar

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PS5'te Jason ve Lucia'nın hikâyesini deneyimleyen tekil oyuncu sayısı 39 milyonu aştı. Oyunun piyasaya sürülmesi ve açılış hafta sonunda PlayStation topluluğu bir araya gelerek dikkat çekici istatistiklere ulaştı. 22 Kasım 2026 itibarıyla sona eren çıkış dönemine ait öne çıkan veriler şu şekilde: