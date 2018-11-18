Photoshop Elements'in son sürümü 2019, duyurulmasından 1 ay sonra Microsoft Store'da Windows 10 kullanıcıları için yerini aldı.

Gerçek anlamda nitelikli bir fotoğraf düzenleyicisine ihtiyacınız varsa, Adobe'un Photoshop Elements'i bu konuda işinizi en iyi görecek program olacaktır. Bu ihtiyaç içerisinde olan veya halihazırda Photoshop Elements'i kullanan kullanıcıları sevindirecek bir haberimiz var. Adobe'un Photoshop Elements'inin son sürümü Photoshop Elements 2019, Windows 10 kullanıcıları için Microsoft Store'da yayınlandı.

Photoshop Elements 2019'un Microsoft Store'a eklenmesi kullanıcıları daha da çok sevindirecek zirâ eğer ki Photoshop Elements 2019'u satın alan kullanıcılar, Microsoft hesaplarının bağlı olduğu bütün bilgisayarlarda Photoshop Elements 2019'u kullanabilecekler. Adobe, Photoshop Elements 2018'i kullananların 2019 versiyonuna geçmesi için ne yazık ki herhangi bir indirim şu anlık sunmuyor.

Photoshop Elements 2019 ie gelen yenilikler şu şekilde:

Yepyeni ana ekran.

Adobe Sensei yapay zekası ile yeni otomatik oluşturulmuş slaytlar.

Yeniden tasarlanan fotoğraf kolajları.

Daha iyi performans ve HEIF desteği.

Yeniden tasarlanan "Hızlı Düzenleme" modu.

Adobe, Photoshop Elements'in son versiyonu 2019'u 22 gün boyunca 100$ yerine 20$ indirimle 80$'a satıyor olacak. Eğer ki bu programı almak istiyorsanız 20$ tasarruf edebilmek için acele etmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda Photoshop Elements 2019, duyurulmasından sadece 1 ay sonra piyasaya sürülmesiyle en hızlı piyasaya sürülen Photoshop Elements ünvanına sahip oldu.