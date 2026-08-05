Citroen, Ağustos 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede elektrikli şehir modellerinden hibrit SUV seçeneklerine kadar geniş bir ürün gamı yer alıyor. Ami, Elektrikli e-C3, Elektrikli e-C3 Aircross, C4, C4 X ve Yeni C5 Aircross ailesi listenin öne çıkan modelleri arasında bulunuyor.
Bu içerikte Citroen’in Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Citroen fiyat listesi - Ağustos 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Ağustos 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni C5 Aircross Hybrid 145
|2.710.000 TL
|2.599.000 TL
|Yeni e-C5 Aircross
|2.430.000 TL
|-
|Elektrikli e-C4 X
|2.255.000 TL
|2.100.000 TL
|C4 X Hybrid 145
|2.061.000 TL
|-
|Elektrikli e-C4
|2.295.000 TL
|2.100.000 TL
|C4 Hybrid 145
|2.060.000 TL
|-
|Elektrikli e-C3 Aircross
|1.760.000 TL
|-
|C3 Aircross Hybrid 145
|2.155.000 TL
|2.160.000 TL
|Elektrikli e-C3
|1.565.000 TL
|1.440.000 TL
|Ami
|585.000 TL
|555.000 TL
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Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Plus
|2.650.000 TL
|2.375.000 TL
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Max
|2.900.000 TL
|-
Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV ürün gamında konfor odaklı yapısıyla öne çıkan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Plus ve Max donanımlarıyla sunulan model, Ağustos 2026 listesinde özellikle Plus versiyonundaki avantajlı fiyatla dikkat çekiyor.
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|%80 ÖTV: 16.011 TL / %90 ÖTV: 16.900 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|%80 ÖTV: 62.337 TL / %90 ÖTV: 65.800 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|%80 ÖTV: 16.105 TL / %90 ÖTV: 17.000 TL
|Tümü
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|%80 ÖTV: 37.895 TL / %90 ÖTV: 40.000 TL
|Plus
|Hype Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar, elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar + hafızalı sürücü koltuğu + ısıtmalı arka koltuklar + kabin içi hava kalite sistemi
|%80 ÖTV: 61.579 TL / %90 ÖTV: 65.000 TL
|Max
|Kış Paketi ve Grip Kontrol
|%80 ÖTV: 32.211 TL / %90 ÖTV: 34.000 TL
|Max
Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2.430.000 TL
|-
Yeni e-C5 Aircross, C5 Aircross ailesinin tamamen elektrikli seçeneği olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Plus donanımıyla sunulan model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için Citroen ürün gamında daha üst konumlu bir alternatif oluşturuyor.
Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|%25 ÖTV: 11.200 TL / %55 ÖTV: 13.787 TL
|Plus
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|%25 ÖTV: 43.300 TL / %55 ÖTV: 53.679 TL
|Plus
|Siyah Tavan
|%25 ÖTV: 11.200 TL / %55 ÖTV: 13.868 TL
|Plus
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|%25 ÖTV: 26.400 TL / %55 ÖTV: 32.632 TL
|Plus
Elektrikli e-C4 X fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.255.000 TL
|2.100.000 TL
Elektrikli e-C4 X, fastback çizgilerini tamamen elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren model olarak listede yer alıyor. Max donanımıyla sunulan araç, sedan benzeri kullanım alanı ile elektrikli sürüşü birlikte isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.000 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|45.200 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|45.200 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|31.000 TL
|Max
C4 X Hybrid 145 fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|You
|2.060.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Max
|2.170.000 TL
|-
C4 X Hybrid 145, C4 ailesinin daha uzun gövdeli ve fastback karakterli hibrit seçeneği olarak öne çıkıyor. You ve Max donanımlarıyla listelenen model, otomatik şanzımanlı hibrit yapısıyla günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek sunuyor.
C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|18.600 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.400 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|65.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|65.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|44.500 TL
|Max
Elektrikli e-C4 fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.295.000 TL
|2.100.000 TL
Elektrikli e-C4, kompakt hatchback formunu tamamen elektrikli sürüş karakteriyle bir araya getiriyor. Max donanımıyla sunulan model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş ve otomatik kullanım kolaylığı arayan Citroen kullanıcıları için konumlanıyor.
Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.000 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|41.200 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|41.200 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|28.900 TL
|Max
C4 Hybrid 145 fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|You
|2.060.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Max
|2.170.000 TL
|-
C4 Hybrid 145, Citroen’in kompakt sınıftaki hibrit modeli olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde yer alıyor. You ve Max donanımlarıyla sunulan araç, günlük kullanımda kompakt gövde yapısı ve hibrit motor seçeneğini birlikte değerlendiren kullanıcılara sesleniyor.
C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|18.600 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.400 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|65.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|65.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|44.500 TL
|Max
Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|1.760.000 TL
|-
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|1.900.000 TL
|-
Elektrikli e-C3 Aircross, SUV gövde yapısını elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren modellerden biri olarak listede yer alıyor. Standart menzil ve uzun menzil seçenekleriyle sunulan model, daha geniş kullanım alanı arayan elektrikli otomobil kullanıcılarına hitap ediyor.
Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine)
|17.000 TL
|Tümü
C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Plus
|2.155.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Max
|2.260.000 TL
|2.160.000 TL
|1.2 Hybrid 145* eDCS6
|Max - 7 Koltuk
|2.370.000 TL
|2.270.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145, Citroen’in kompakt SUV sınıfındaki hibrit seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Plus, Max ve Max - 7 Koltuk versiyonlarıyla sunulan model, özellikle daha esnek iç mekân beklentisi olan kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.
C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
Elektrikli e-C3 fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|1.565.000 TL
|1.440.000 TL
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|1.630.000 TL
|1.490.000 TL
Elektrikli e-C3, Citroen’in şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Plus ve Max donanımlarıyla sunulan model, markanın elektrikli otomobil ürün gamına daha erişilebilir seviyeden giriş yapmak isteyenlere sesleniyor.
Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|10.000 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine)
|17.000 TL
|Tümü
Ami fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|585.000 TL
|555.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Dark Side
|600.000 TL
|570.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunrise
|630.000 TL
|600.000 TL
Ami, Citroen ürün gamının şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan en erişilebilir modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve elektrikli yapısıyla pratik ulaşım ihtiyacına yönelik hazırlanan modelde Ağustos ayına özel avantajlı fiyatlar paylaşılmış durumda.
Ami opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.