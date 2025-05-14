Airbnb, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle baştan aşağı değiştiğini duyurdu. Artık uygulamada yalnızca ev değil, hizmet ve deneyim rezervasyonu da yapmak mümkün olacak. Gelin Airbnb'yi çok daha iyi bir uygulamaya çevirecek yeniliklere birlikte göz atalım.

Ev kiralama deyince akla gelen ilk uygulama olan Airbnb, dün akşam uygulamasında yapacağı yenilikler hakkında bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkilnlikte yapılan duyurular, artık Airbnb’nin bir ev kiralama uygulamasından çok daha fazlası olacağını gözler önüne serdi.

Airbnb’nin yeni güncellemesiyle birlikte uygulamada artık sadece ev kiralama değil, yemek rezervasyonlarından kişisel antrenörlere, catering’den kuaförlere kadar birçok farklı hizmete ulaşma imkânı yakalayacaksınız. Yani Airbnb, artık her hizmete ulaşabileceğiniz bir uygulama olacak. Sadece hizmetler değil, deneyimler de sunulacak. Gelin detaylara bakalım.

Airbnb’ye “Hizmetler” ve “Deneyimler” isimli iki yeni sekme eklendi

Airbnb “Hizmetleri”, her türden hizmete direkt uygulama üzerinden ulaşmanızı sağlayacak

Uygulamada artık evlere ek olarak en üstte “Hizmetler” ve “Deneyimler” isimli iki yeni sekme yer alacak. Her ikisinde de kullanıcıların çok seveceği detaylar var. İlk olarak Hizmetler’den başlayalım. Basitçe anlatacak olursak Hizmetler, direkt olarak bir hizmetin rezervasyonunu yapmanızı sağlıyor.

Özel şefler, kişisel antrenörler, catering, kuaförler, masaj, fotoğrafçılık, tırnak bakımı gibi her türden hizmetin rezervasyonunu bu sekmeden yapabileceksiniz. Alanında en iyi olan kişiler, tıpkı evler gibi Airbnb üzerinden kiralanabilecek. Hizmetler hakkında, tıpkı evlerde olduğu gibi kullanıcı deneyimlerini ve puanları görebileceğinizi ekleyelim.

Hizmetlerin çok yararlı olacağını söylemek mümkün. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda herhangi bir ek araştırma yapmadan AirBnb yoluyla hızlıca bir hizmete ulaşmak hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştırabilir. Ayrıca kendi işini yapanlar için de büyük bir fırsat olacak. Hizmetler yoluyla reklamlarını yaparak daha fazla müşteriye ulaşma imkânı yakalayacaklar.

İstanbul’daki bazı hizmetler:

Hizmetler şimdiden Airbnb’ye eklendi. Biz de İstanbul’dakilere baktığımızda farklı farklı hizmetlerin yer aldığını görebiliyoruz. Fotoğraf çekimi, özel şefler gibi hizmetler şimdiden eklenmiş. Diğer hizmetlerin ise çok yakında geleceği görülüyor.

“Deneyimler”, farklı türden aktiviteleri yapmanızı ve sağlıyor

Eklenen ikinci sekme ise “Deneyimler”. Bu sekme, isminden de anlayabileceğiniz gibi direkt olarak deneyim odaklı. Bulunduğunuz şehirde özgün bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Direkt Deneyimler sekmesi yoluyla orada yapabileceğiniz aktivitelere ulaşabileceksiniz. Şu anda bu sekmeye uygulama ve web üzerinden erişmeniz mümkün.

Peki nasıl deneyimler sunuluyor? Kültürel deneyimler, konserler, mutfak atölyeleri, tadımlar, spor aktiviteleri, galeri gezme gibi sanatsal aktiviteler, egzersiz aktiviteleri, turlar, ulaşım gibi birçok farklı alandan deneyime Airbnb üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Deneyimlerin de her birinin puanları var. Böylece hangi aktivitenin daha çok sevildiğini ve nasıl yorumlar aldığını görmeniz mümkün. Yapacak bir aktivite bulamayanlar için harika bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

İstanbul’daki bazı deneyim örnekleri

Şimdiden birçok deneyim Türkiye’de de uygulamaya eklenmiş durumda. Aribnb’ye girip baktığımızda, İstanbul’da yat turlarından parfüm yapmaya, Türk yemek gecesinden kahve atölyesine kadar birçok farklı deneyimin yer aldığını görebiliyoruz.

Airbnb Originals

Bunlar dışında şirket, “Airbnb Originals” ismini verdiği bir özellik de getirdi. Deneyimler sekmesinden ulaşılabilen bu özellik; alanında uzman olanlar, ünlüler gibi kişiler tarafından sunulan eşsiz deneyimleri içeriyor. Örneğin ünlü bir şarkıcının dinletisi, ünlü bir şef ile yemek yapma gibi deneyimlere ulaşabiliyorsunuz.

Uygulamada seyahatinize göre öneriler alacaksınız

Airbnb, ayrıca uygulama deneyimine yönelik de güncellemeler yaptı. Artık uygulama da sizinle seyahat edecek. Gidilen yere, seyahat eden kişilere ve seyahat zamanına dayalı öneriler almak mümkün hâle geldi. Böylece seyahatinizde çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabileceksiniz.

Yeni mesajlaşma deneyimi, iyileştirilmiş profiller ve dahası

Airbnb’nin kelimenin tam anlamıyla uygulamayı baştan aşağı yeniden yarattığını söyleyebiliriz. Örneğin mesajlar kısmı tamamen değişti. Mesaj yoluyla artık fotoğraf ve video paylaşabileceksiniz. Ayrıca ödeme entegrasyonu sayesinde bu bölümden ödemeler yapmak da mümkün olacak.

Bunun yanı sıra profilinizde de değişiklikler var. Yeni profil tasarımı çok daha göze hitap eden bir hâl alırken kullanım kolaylığı da sağlıyor. Seyahatlerinizi paylaşma, kendinize göre profili düzenleme, tanıştığınız kişileri görüp bağlantı kurma gibi imkânlarınız olacak.