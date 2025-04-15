Sapanca'da gittiği bungalovda gizli kamera bulan aile sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki bulunduğunuz bir yerdeki gizli kamera veya mikrofonları nasıl tespit edebilirsiniz?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen önemli bir olay yaşandı. Mesut Kozan isimli bir vatandaş, ailesi ile tatil yapmak için Sapanca'da bulunan bir bungalov firması ile anlaştı. Keyifli vakit geçireceğini düşünen aile, çok da beklemediği bir olayla karşılaştı.

Vatandaşın iddiasına göre kaldıkları bungalovda dışarıdan bakıldığı zaman ampül gibi görünen ancak aslında bir gizli kamera olan bir cihaz vardı. Bu cihaz, Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla görüntü aktarımı yapabiliyordu. Tabii bu durum kabul edilebilir bir davranış değildi. Neticede hiç kimse, mahremiyetinin bu şekilde izlenmesini istemezdi.

Gizli kamera ve mikrofonları tespit etmek mümkün

Eğer siz de mahremiyet endişeleri yaşıyorsanız birkaç basit yöntem sayesinde kalacağınız bir odada gizli kamera veya mikrofon olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu yöntemlere yakından bakalım.

Gizli kamera tespit etme yöntemleri:

Gözle kontrol.

Telefon ile fiziksel kontrol.

Profesyonel cihazlar kullanarak kontrol.

Mobil uygulama kullanarak kontrol.

Gözle gizli kamera tespit etme

Bir odada gizli kamera arayacaksanız ilk olarak gözlerinize güvenin. Yapmanız gereken şey, odada bulunan ve şüpheli olabilecek nesneleri kontrol etmek. Duman dedektörleri, prizler, duvar saatleri veya lambalar, gizli kameralar için biçilmiş kaftandır. Bu yüzden ilk olarak bu tür cihazlara bir göz gezdirin.

Yine gözünüzle yapacağınız kontrol yöntemlerinden bir tanesi de odanın ışıklarını kapatmak. Gizli kameralar, gece görüşü için ufak bir ışık salınımı yapabilirler. Böyle bir ışık görürseniz orayı kurcalayın. Ayrıca gizli kamera lensi, mutlaka ışık yansıması yapacaktır. Odadaki ışıkları kapattıktan sonra telefonunuzun ışığını açın ve çevreyi inceleyin. Eğer bir yerde yansıma görürseniz orada gizli kamera olabilir.

Telefon ile fiziksel kontrol

Akıllı telefonunuzu hiçbir uygulama yüklemeden gizli kamera bulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, odadaki ışıkları kapatmak ve telefonunuzun kamerasını çalıştırmak. Gizli kameralar, gece görüşü için kızılötesi ışınlar yayabilirler ve telefonunuzun kamerası, bu kızılötesi ışını kolayca tespit edebilir.

Bu yöntemi evinizde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Çalışan bir kumandanın tuşlarına basarken telefonunuzun kamerasını kumandaya doğru tutun. Bunu karanlık bir ortamda yaptığınız zaman normalde göremediğiniz kızılötesi ışınların telefon kamerasına yansıdığını göreceksiniz.

Profesyonel cihazlar ile kontrol

Hem Türkiye'de hem de küresel çapta hizmet veren e-ticaret platformlarında sadece gizli kamera veya mikrofon bulmak için geliştirilmiş cihazlar satılıyor. Basit bir arama ile bu tür ürünlere ulaşabilirsiniz. İsterseniz uygun fiyatlı isterseniz de daha gelişmiş özellikleri bulunan ancak biraz pahalı dedektörlerden birini satın alarak girdiğiniz her yerde kontrol yapabilirsiniz.

Mobil uygulama ile kontrol

Profesyonel cihazlara para vermek istemezseniz mobil uygulamalar aracılığıyla da gizli kameraları arayabilirsiniz. Bu tür uygulamalar genelde ikiye ayrılıyorlar. Bunların ilki, bağlandığınız modem üzerinden sorgulama yapan uygulamalar. Mesela "Fing - Network Tools" bunlardan bir tanesi.

Fing - Network Tools uygulaması ile bağlandığınız modeme bağlanmış olan diğer cihazları görüntüleyebiliyorsunuz. Burada karşınıza çıkan "IPCAM" gibi cihazlar, potansiyel olarak bir gizli kamerayı gösteriyor olabilir. Tabii burada önemli bir detay var. İşletme sahibi, kameraları başka bir modeme bağlayabilir veya bulunduğunuz yerin güvenliği için genel güvenlik kamera sistemi kurulmuş olabilir.

Google Play Store veya App Store'da gizli kamera bulma için kullanabileceğiniz tonla uygulama var. Bunların bir bölümü, telefonunuzun kamera özelliklerini kullanarak tarama yapıyor ve potansiyel olarak riskli nesneleri genelde farklı renklerle gösteriyor. Aslında daha önce anlattığımız kızılötesi ışın meselesi, burada bir mobil uygulama aracılığıyla yapılmış oluyor.