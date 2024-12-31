Apple, 2025 yılında hangi cihazları tanıtacak? İşte iPhone 17'den yeni Apple Watch modellerine kadar şirketin tanıtmasını beklediğimiz tüm cihazlar.

Bugün veda edeceğimiz 2024 yılı, teknoloji açısından da dolu dolu geçmişti. Tabii ki her sene olduğu gibi Apple da bu yıl birçok cihazını tanıtmıştı. Peki yeni yılda Apple’dan neler göreceğiz? Bu içeriğimizde Apple’ın 2025’te tanıtacağı cihazlara kısa bir bakış atıyoruz.

Apple, her yıl olduğu gibi bu yılda birden fazla farklı ürün ile karşımıza çıkacak. 2025’te bazı sürprizler de göreceğiz. Lafı çok uzatmadan gelin 2025’te tanıtılacak Apple ürünlerine bir göz atalım. İçerikte sadece donanımdan bahsettiğimizi aktaralım. Yani yeni iOS sürümü gibi yazılımları eklemedik.

Yeni amiral gemisi iPhone modelleri

Çıkış tarihi: Eylül 2025

Şirket, iPhone 17 serisini eylül ayında bizlerle buluşturacak. Bu seneki en büyük değişiklik, Plus modelin kaldırılıp yerine "Air" veya "Slim" ismini alan ultra ince tasarımlı yepyeni bir iPhone modelinin gelmesi olacak. Yani standart iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modellerini göreceğiz.

iPhone SE 4

Çıkış tarihi: 2025'in ilk yarısı

Amiral gemisi iPhone'lar dışında bu sene bütçe dostu SE serisinin de yaklaşık 3 yılın ardından yenilendiğini göreceğiz. iPhone SE 4; Face ID desteği, iPhone 14 benzeri tasarım, Apple Intelligence gibi yenilikler alarak şimdiye kadarki en büyük değişimini yaşayacak.

M4 MacBook Air ve Mac Pro

Çıkış tarihi: 2025 başları

Apple, yeni M4 çipini hâlihazırda MacBook Pro modellerine eklemişti. Bu işlemci, önümüzdeki yıl yeni MacBook Air bilgisayarlara da resmen eklenecek. M4 ile cihazlarda hız ve verimlik artışı yaşanacak.Ancak o kadar da büyük iyileştirme beklememek gerek. Hâlihazırda M3'lü MacBook Air'a sahipseniz M4'lü versiyona geçmenize pek gerek yok.

Çıkış tarihi: 2025 sonları

Buna ek olarak şirketin 2025'te Mac Pro'yu da yenilemesi bekleniyor. Bu model de M4 çipini alacak. Ancak düz M4 yerine daha güçlü olan M4 Ultra ile tanıtılması olası.

Yeni Apple Watch modelleri

Çıkış tarihi: Eylül 2025

Her sene olduğu gibi 2025'te de yeni Apple Watch modellerini göreceğiz. Cihazlar, iPhone modelleriyle birlikte 2025'in eylül ayında tanıtılacaklar. Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3'ü görmemiz olası. Ayrıca Apple çalışmalarını tamamlayabilirse cihazlarda kan basıncı ölçme özelliği görmemiz olası.

Uygun fiyatlı Apple Watch SE modelinin de önümüzdeki yıl yenilenmesi bekleniyor. Üçüncü nesil olacak bu cihaz, daha hızlı işlemciyle donatılırken EKG gibi daha fazla sağlık özelliği kazanacak.

AirPods Pro 3

Çıkış tarihi: Belli değil

Bir diğer ürün ise AirPods Pro 3. 2. neslin 2022'de geldiğini görmüştük. Yani 3 yıla yakın bir süre sonra cihazın yenilendiğini göreceğiz. Çıkış tarihi henüz net değil. iPhone ve Apple Watch modelleriyle eylül ayında gelebileceği beklense de şirketin daha farklı bir zamanda kulaklıkları çıkarabileceği de konuşuluyor. Cihazda, daha iyi gürültü engelleme, daha iyi ses kalitesi, daha yüksek pil ömrü gibi yenilikler göreceğiz.

Yeni iPad modelleri

Çıkış tarihi: 2025 başı

Apple'ın iPad modelleriyle de karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Özellikle de 2025 başlarında iPad Air'ı güncellemesi olası Bu cihaz, yeni neslinde büyük ihtimalle M3 çip kazanacak. Ayrıca A17 Pro ile donatılmış uygun fiyatlı iPad'in de bu zamanlarda geleceği konuşuluyor.

AirTag 2

Çıkış tarihi: Belli değil

Apple'ın takip cihazı AirTag, 4 yıla yakın bir sürenin ardından güncellenecek. Daha uzun takip mesafesi gibi özelliklere sahip olmasını bekliyoruz.

2025'te gelmesi beklenen diğer Apple ürünleri