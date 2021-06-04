Tanıtılmasının ardından pek çok güvenlik endişesi ile gündeme gelen AirTag'ler için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin amacı, AirTag'leri insanları takip amacıyla kullanma ihtimalinin önüne geçmek.

Apple, geçtiğimiz nisan ayında aklınıza gelebilecek her türden eşyanın yerini takip etmenize olanak sunacak yeni cihazı AirTag'i tanıttı. Oldukça kullanışlı ve ilk bakışta son derece faydalı gibi görünen AirTag, kısa süre sonra olası güvenlik sorunları ile gündeme gelmeye başladı.

Önce bir hacker tarafından hacklenen AirTag, ardından da insanları takip etmek için kullanılabilir olması sebebiyle eleştirildi. AirTag oldukça minik boyutlu bir cihaz ve kolayca birinin cebine ya da çantasına atılabilir. Bu ihtimal de insanlara fark ettirmeden onları takip edebilmek gibi ürpertici bir sorunu beraberinde getiriyor. Haliyle de bu durum bolca eleştirildi. Apple ise AirTag'i herkes adına güvenli hale getirmek için çalışmalara devam ediyor ve bahsi geçen sorunu çözmek için yeni bir güncelleme yayınlandı.

AirTag, bağlı olduğu iPhone'dan uzak kalınca uyarı verecek:

AirTag'ler başlangıçta bağlı oldukları iPhone'lardan üç gün boyunca uzak kalmaları durumda sinyal vermek üzere tasarlanmıştı. Gelen yeni güncelleme ile bir AirTag sahibinin telefonundan 8 - 24 saat arayla uzak kalırsa bir 'bip' sesi ile uyarı verecek. Bu da AirTag'ler ile takip edildikleri bir senaryoda insanları uyaracak. Ancak açık konuşmak gerekirse bir insanın 8 - 24 saat aralığındaki bir zaman diliminde takip edilmesi ihtimali bile oldukça can sıkıcı. Yeni özelliği deneyimleyenlerden gelen ilk yorumlar ise uyarı sesinin düşük ve kısa süreli olduğu yönünde.

Apple, önümüzdeki süreçte AirTag'leri güvenli kılmak için geliştirmeler yapmaya devam edeceğini söylüyor. Şirket ayrıca konuya ilişkin yaptığı açıklamada Android kullanıcıları için de bir uygulama geliştirdiklerini belirtti. Buna göre bir kullanıcıyla birlikte hareket eden sahibinden ayrılmış bir AirTag veya Find My ağ özellikli aksesuarı tespit etmeyi sağlayacak bir Android uygulaması tanıtılacak. Bu uygulamanın önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

AirTag ile ilgili videomuza göz atmak isterseniz;