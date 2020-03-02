ABD merkezli kripto para borsası devi Binance, Türkiye’nin en köklü bankalarından Akbank ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma, Türkiye’deki kripto para yatırımcıları tarafından uzun zamandır beklenen TL bazında havale ve EFT işlemlemlerini de içeriyor. Artık Türkiye’den zahmetsizce Binance üzerinde kripto para işlemi yapmak mümkün hale geldi.

Kripto paralar, geçen zaman dilimi içerisinde eski popülaritelerini yitirmiş olabilirler. Ancak dünyanın önde gelen finans kuruluşları, kripto paraları hâlâ ciddi bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Aslında bu durum, dünyanın en aktif kripto para kullanıcılarına sahip ülkemiz için de geçerli.

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları ve kullanıcıları, yurt dışındaki borsalarda işlem yapabiliyorlardı. Ancak bunun için zahmetli süreçlere katlanmak, TL’yi yurt dışındaki bir kura (dolara) çevirmek gerekiyordu. Akbank ise daha önce Ripple ile yaptığı bir anlaşmanın benzerini şimdi de Binance ile gerçekleştirdi. Türkiye’deki Binance kullanıcıları artık Akbank ile işlem yapabilecekler.

Akbank, doğrudan Binance ile entegre edilen dünyanın ilk bankası oldu:

“Binance ile doğrudan entegre edilen ilk banka: @Akbank

Bugünden itibaren kullanıcılar, Binance masaüstü ve iOS uygulaması üzerinden Türkiye’deki en rekabetçi ücretlerle anında Türk Lirası (TRY) yatırabilecek ve çekebilecekler”

Binance, yukarıdaki paylaşımıyla Akbank anlaşmasını resmi olarak açıklamış oldu. TL cinsinden yapılacak işlemler için şimdilik masaüstü internet sitesi ve iOS uygulamasının açık olduğunu söyleyen Binance, bu anlaşmayı dünyada ilk kez Akbank ile yaptığını da doğruladı.

Akbank ve Binance anlaşmasıyla neler sağlanıyor?

Binance kullanıcıları Akbank hesaplarıyla TL bazında işlemler yapabilecekler,

Alım satım, havale, eft işlemleri Binance üzerinden TL bazında gerçekleştirilecek,

İlk 2 hafta boyunca Türk Lirası işlemlerinde komisyon yok,

İlk 2 hafta boyunca banka hesabına Binance üzerinden para aktarmak ücretsiz, sonrasında 2,5 TL işlem ücreti olacak.

Finans çevrelerinde Binance ve Akbank anlaşmasının olumlu karşılandığını söylemek mümkün. Özellikle kripto para dönüşümüne sıcak bakan kesimler, Akbank’ın Türkiye’deki kripto para kullanıcıları için önemli bir adım attığı konusunda hemfikirler.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Akbank ile yapılan anlaşmayı yukarıdaki paylaşımıyla doğruladı. Zhao “Ayrıca Türkiye’nin en büyük bankası ile mümkün olacak. Siz sordunuz, biz yaptık (buidl).” açıklamasında bulundu. Akbank müşterisi olup Binance ile kripto para işlemleri gerçekleştirenler, artık Binance üzerinden TL bazında işlem yapabilirler.