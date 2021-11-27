Zehirli Bitki Tüm Koronavirüs Varyantlarında Etkili

Yapılan bir araştırmaya göre, Akdeniz çevresinde bulunduğu belirlenen ‘ölümcül havuç’ isimli zehirli bitkiden elde edilen Thapsigargin (TG)’nin, yani antiviral ajanın COVID-19 varyantlarını engellediği keşfedildi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda bulunan ve ne yazık ki milyonlarca can kaybına sebep olan COVID-19, yeni varyantlarıyla birlikte tehlikeli ve tedirgin edici yolculuğuna devam ediyor. Mutasyona uğradığı için alınan tedbirlerin ve üretilen aşıların da etkisini azaltan virüse karşı başta bilimsel çalışmalar olmak üzere birçok alanda mücadele ediliyor.

COVID-19 virüsünü engelleyebilmek için dünyanın dört bir tarafında bilimsel araştırmalar ışığında birçok önemli çalışma yapılıyor. Son olarak bir grup araştırmacı, ‘ölümcül havuç’ adı verilen zehirli bir bitkiden elde edilen ve Thapsigargin (TG) olarak bilinen antiviral ajanın, COVID-19 varyantlarının aktivitesini bloke ettiğini ve engellediğini keşfetti.

Varyantlara karşı son derece etkili

Virulence dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Thapsigargin (TG), konakçı hücrelerdeki virüslerin artmasını engelleyerek bağışıklığı tetikliyor. Bu antiviral ajanın Delta varyantı dahil birçok COVID-19 varyantına karşı etkili olduğu ve engellediği düşünülüyor. Araştırma daha önce yapıldığı için, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron isimli varyanta karşı etkili olup olmadığı ise bilinmiyor.

Thapsigargin (TG) isimi antiviral ajanın bazı influenza virüsünün aktivitesini engellediği daha önce keşfedilmişti. Pandemi sırasında ortaya çıkan COVID-19 varyantlarına yönelik de etkili olup olmayacağı konusunu araştıran bilim insanları, varyantlar üzerinde yaptıkları incelemeler ve testler sonucunda olumlu sonuçlar aldı. Araştırmacılar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “En üretken enfeksiyon grubu olan (Alpha-Delta) ko-enfeksiyonunda, TG ile hazırlanmış hücrelerden elde edilen birleşik viral RNA, bir kontrol maddesi ile tedavi edilen hücrelere kıyasla %99,6 oranında düştü. Ayrıca, TG'nin aktif enfeksiyon sırasında üç varyantın replikasyonunu inhibe etmede etkili olduğunu gösterdik" sözlerine yer verdiler.

Çalışma ekibinde yer alan Profesör Kin Chow Chang ise, "Yeni çalışmamız bize Delta varyantının baskınlığı hakkında daha fazla bilgi verdi. Bu varyantın açıkça en bulaşıcı olduğunu ve koenfeksiyonlarda diğer varyantların üretimini teşvik ettiğini görmüş olsak da TG'nin hepsine karşı aynı derecede etkili olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. Elde edilen sonuçlar her ne kadar umut verici olsa da araştırmacılar insanları bu bitkileri kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı.