Tampere Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir yöntem, akıllı saatlerle konjestif kalp yetmezliği belirtilerinin tespit edilmesini sağlıyor olacak.

Akıllı saatler, sağlık alanındaki geliştirmelerine son hız devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırma, bu cihazların konjestif kalp yetmezliği (CHF) belirtilerini tespit edebileceğini ortaya koydu. Tampere Üniversitesi'nde geliştirilen yeni yöntem, kalp atışlarındaki ritim değişikliklerini analiz ederek hastalığın erken teşhisine olanak tanıyor olacak.

Tampere Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, akıllı saatler ve kalp atış hızı monitörlerinden alınan verilerle kalp yetmezliği belirtilerini tespit edebilen bir analiz yöntemi sunuyor.

Akıllı saatlerle %90 doğruluk oranıyla kalp yetmezliği tespiti

Yeni yöntem kalp atışları arasındaki zaman farkını (RR aralığı) değerlendirerek, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon (AF) gibi rahatsızlıkların erken evrede belirlenmesine yardımcı olacak. Yapılan araştırmada eliştirilen sistemin doğruluğu sağlıklı bireyler ve atriyal fibrilasyon hastaları üzerinde test edildi. Heart Rhythm O2 dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, yöntem %90 duyarlılık ve %92 özgüllük oranına ulaştı. Bu da sistemin kalp yetmezliği belirtilerini büyük oranda doğru tespit edebildiğini gösteriyor.

Geçen yıl aynı araştırma ekibi, akıllı saatler kullanarak ani kalp durması riskini tahmin eden bir yöntem geliştirmişti. Yeni çalışma, bu cihazların yalnızca sağlık takibi için değil, ciddi hastalıkların erken teşhisi için de kullanılabileceğini gösteriyor.