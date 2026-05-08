TÜBİTAK ve MEB Duyurdu: Akıllı Tahtalarda Pardus Dönemi Başlıyor!

TÜBİTAK ve MEB, yeni eğitim öğrenim döneminde 650 bin adet akıllı tahtanın Pardus işletim sistemine geçirileceğini duyurdu.

Barış Bulut

Türkiye’de okullardaki akıllı tahtalar için büyük dönüşüm resmen başladı. TÜBİTAK ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan yeni anlaşmayla birlikte, sınıflarda kullanılan yüz binlerce etkileşimli tahta artık yerli işletim sistemi Pardus’a geçecek.

İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Fuarı’nda duyurulan proje, doğrudan milyonlarca öğrencinin kullandığı dijital altyapıyı etkiliyor.

650 bin akıllı tahta Pardus’a geçiyor

TÜBİTAK BİLGEM ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) arasında imzalanan “Eğitimde Pardus İşletim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında, Türkiye genelindeki yaklaşık 650 bin etkileşimli tahta Pardus altyapısına dönüştürülecek.

Proje kapsamında yalnızca geçiş yapılmayacak. Pardus ETAP işletim sisteminin geliştirilmesi, bakım süreçleri ve teknik desteği de kapsamlı şekilde sürdürülecek. Kısacası okullardaki akıllı tahtalar artık “yerli ve millî” bir yazılım altyapısıyla çalışacak.

Sadece tahtalar değil, bilgisayarlar da değişecek

Dönüşüm yalnızca sınıflardaki ekranlarla sınırlı değil. Proje kapsamında okul laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların da Pardus Masaüstü sistemine geçirilmesi planlanıyor.

Bu hamleyle birlikte eğitim kurumlarında kullanılan yazılım altyapısında dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda sistemlerin daha güvenli, daha sürdürülebilir ve merkezi şekilde yönetilebilir hâle gelmesi amaçlanıyor.

