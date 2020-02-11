Corona Virüsü Salgını, Akıllı Telefon Üretimine Balta Vurdu

Dünyanın önde gelen pazar araştırması şirketlerinden TrendForce, ilk çeyrekte küresel akıllı telefon üretiminin, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni corona virüsü salgını nedeniyle beş yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini açıkladı.

TrendForce, 2020’nin ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon üretiminin, binden fazla insanı öldüren corona virüsü salgını nedeniyle yıllık bazda yüzde 12 düşüşle 275 milyon adede gerilemesini beklediğini söyledi.

Apple, Samsung ve Huawei gibi markalar, ucuz işgücü sebebiyle üretim tesislerini Çin’de kuruyor. Fakat ülkede ortaya çıkan ölümcül salgın, pek çok fabrikanın işleyişini bozmuş durumda. Haliyle bu durum şirketlerin, planladığı üretim hedeflerinin gerisinde kalmasına neden oluyor.

Corona virüsü salgını, akıllı telefon üretimine balta vuruyor

Geçtiğimiz ay Apple’ın tedarikçileri, ana üretim merkezlerinin bulunduğu Henan ve Guangdong eyaletlerinde, 100'den fazla corona virüsü vakası bildirmiş ve bu nedenle üretim hızının düşebileceğini açıklamışlardı. Cupertinolu şirket, tedarikçilerinden bu yılın ilk yarısında 80 milyon civarında iPhone üretmelerini istemişti.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung’un, ilk çeyrekte 71,5 milyon akıllı telefon üretmesi bekleniyor. TrendForce’a göre Güney Koreli teknoloji devinin ana üretim merkezinin Vietnam'da olması, virüs salgınından diğer üreticilere göre daha az zarar görmesini sağlayacak. Raporda, Samsung’un akıllı telefonlarının Çin'deki iç pazarın sadece yüzde 2'sini oluşturduğu hatırlatılıyor.

TrendForce'a göre pazarın iki numaralı akıllı telefon markası olan Huawei, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 15 düşüşle 42,5 milyon akıllı telefon üretecek. Öte yandan 2020’nin tamamı için kötü bir projeksiyon sunmayan TrendForce, corona virüsü salgının kontrol altına alınması ile birlikte üretim hacminin artabileceğini öngörüyor.