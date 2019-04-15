Akıllı Telefonların Bilgisayarları Alt Edemediği 5 Kulvar

Önce bilgisayarlar vardı, şimdi ise yerini akıllı telefonlar aldı. Ancak akıllı telefonların bilgisayarları hâlâ geride bırakamadıkları birçok konu mevcut. Biz de bugün bunlardan bahsedeceğiz.

Artık birçok insan neredeyse bütün işlerini akıllı telefonlarla gerçekleşitiriyor. Fakat gelin görün ki bu küçük cihazların daha kat etmesi gereken çok yol var.

Biz de bugün akıllı telefonların bilgisayarlardan aşağı kalan noktalarından bahsedeceğiz.

E-postalarınızı yönetmek:

E-postalarınızı bilgisayarınızdan kontrol ettiğiniz gibi telefonunuzdan edemiyorsunuz. Örnek olarak Gmail mobil uygulamasını ve Gmail masaüstü sürümünü baz alalım. Masaüstü sürümünde yapıp mobil uygulamasında yapamayacağınız şeyler şunlar: E-postaları kategoriler arasında sürükleyip bırakmak, kişilerin e-posta grupları, düz metin ve zengin metin arasında hızlı geçiş yapmak ve bazı ülkelerde para göndermek.

Tabii sadece mobile özgün e-posta uygulamaları da mevcut ancak bunlar tahmin edilebileceği gibi kullanımı oldukça basit uygulamalar. İşlerini e-posta üzerinden yürüten bir insan için bu yeterli olmayacaktır.

Fotoğraf düzenlemek:

Mobil fotoğraf düzenleme uygulamalar, fotoğraflara ufak tefek filtreler koymak için oldukça yeterli ancak maalesef sadece bununla sınırlı kalıyorlar. Eğer Instagram’a bir fotoğraf yüklemekten daha büyük bir işle uğraşmanız gerekiyorsa, işinizi bilgisayardan halletmeniz gerekiyor.

Bunun çeşitli sebepleri var. İlk olarak, çalışmak için daha büyük bir ekrana sahip oluyorsunuz, bu da düzenlediğiniz fotoğrafları daha iyi incelemenize yarıyor. İkincisi, elinizde bir klavye ve fare mevcut oluyor. Akıllı telefonların dokunmatik ekranlarının düzenleme yapmaya yetmediği yerlerde ince işçilik isteyen kısımları rahatlıkla bilgisayardan halledebiliyorsunuz.

Son olarak, yazılımlar bilgisayarda telefonda çalıştığından daha iyi çalışıyor. Telefon uygulamalarının üstün geldiği noktalar var tabii ki ama fotoğraf düzenleme bunlardan biri değil.

Çalma listesi oluşturmak

Akıllı telefonlar sayesinde artık müziği her yere taşıyabiliyoruz ancak müzik uygulamalarının masaüstü sürümlerinin sağladığı olanaklar çok daha fazla. Özellikle çalma listesi oluşturma konusunda.

İlk olarak, şarkıları ve hatta bütün albümü çalma listesi oluşturmak için sadece sürükleyip bırakmanız yeterli. Çalma listeleriniz için masaüstünde yeni klasörler oluşturabilirsiniz ve çalma listelerinin sırasını bilgisayarda daha kolay ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca Windows ve macOS için masaüstü uygulamaları, çalma listelerinizin kapak resmini düzenlemenizi ve dinlediğiniz şarkıların daha ayrıntılı bilgilerine ulaşmanızı sağlar. Ek olarak, Spotify’da bulunmayan şarkıları masaüstünden entegre edebiliyorsunuz.

Yazı yazmak ve düzenlemek

Aynı fotoğraf düzenlemede olduğu gibi, yazı yazmak da akıllı telefonların yetersiz kaldığı bir nokta. Yazı yazmak için bir klavye ile bir dokunmatik ekran arasında tercih yapmanız istense seçeceğiniz şık yüksek ihtimalle klavye olur.

Tabii mevzu sadece klavyeden ibaret değil. Bilgisayardaki Microsoft Word’ü baz alalım; yazıları seçme, kopyalayıp yapıştırma, resimleri sürükleyip bırakarak dosyaya ekleme, sayfa düzeni ayarlama ve klavye kısa yolları ile akıllı telefonlara toz yutturuyor.

Tabii kısa yazılar için akıllı telefonlar elverişli olabilir ancak konu kompozisyon, iş yazısı, e-posta yazma veya makale yazmaya gelince maalesef yeterli olmuyor.

Çevrimiçi olmak

Hemen hemen her modern tarayıcı, tarama geçmişini, şifreleri ve yer imlerini sorunsuz şekilde senkronize edebilen mobil sürümleriyle geliyor. Ancak mobil tarayıcılarda birkaç dakika ‘sörf’ yaptığınız zaman, masaüstü internet tarayıcısından aldığınız verimi alamadığınızı göreceksiniz.

Birçok internet sitesi sadece masaüstü gösterim ile sınırlı kalıyor. Bunun yanı sıra, internette gezinirken ekran da büyük bir etken oluyor. Akıllı telefonların küçük ekranlarından işlerinizi halletmeniz bazen oldukça zor olabiliyor.

Mobil tarayıcıların menü ve ayarları da masaüstüne göre daha kısıtlı oluyor. Ayrıca reklam engelleme ve bunun gibi birçok eklentiye de mobil tarayıcılarda sahip olamıyorsunuz.

Dediğimiz gibi, teknoloji oldukça gelişti ancak bu küçük elektronik cihazların daha kat etmesi gereken çok yol var. Belki ileride akıllı telefonların da yerine başka iletişim cihazları gelir ve bilgisayarlar tamamen mazide kalır, bilemeyiz.