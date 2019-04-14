Kablosuz Şarj Konusunda Başarılı Olan 7 Akıllı Telefon

Birçok yeni teknoloji gibi kablosuz şarj da hayatımıza girdi. Öyle ki yakın zamanda bir lüks değil ihtiyaç haline gelmesi bekleniyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefon üreticileri de kolları sıvadı ve ellerindeki teknolojileri amiral gemilerine yüklemeye başladı. Günümüzde her amiral gemisinde bulunmasa da yakın gelecekte üst seviyedeki her akıllı telefonda kablosuz şarj desteğini göreceğiz.

Bu yazımızda kablosuz şarj desteğiyle gayet iyi adapte olmuş akıllı telefonları listeleyeceğiz.

7. Xiaomi Mi 9

Listemizin 7'nci sırasında Xiaomi'nin Mi 9'u yer alıyor. 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanıyla tüketicilerin karşısına çıkan Mi 9, listedeki diğer akıllı telefonlara kıyasla daha ucuz ancak buna rağmen kablosuz şarj konusunda yeterli. Cihazla uyumlu Charge Turbo adlı şarj standını kullandığınızda 1 saate yakın bir sürede bataryayı doldurabilirsiniz.

6. Huawei Mate 20 Pro

Huawei'nin geçtiğimiz döneme damgasını vuran başarılı akıllı telefonu Mate 20 Pro, 15 W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Üstelik bu cihazda kablosuz ters şarj teknolojisi de mevcut. Böylece arkadaşlarınızla şarjınızı paylaşabilirsiniz. 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine sahip Mate 20 Pro'nun bataryası ise 4.200 mAh büyüklüğünde.

5. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Google'ın ülkemizde henüz resmi olarak satışa sunmadığı Pixel 3 ve Pixel 3 XL, Pixel Stand adlı cihazla kullanıldığında 10 W'a kadar kablosuz şarj desteği sunabiliyor.

4. Sony Xperia XZ3

Kablosuz şarj konusunda en başarılı akıllı telefonlardan biri Xperia XZ3. Lisanslı kablosuz şarj standı kullanıldığında gayet verimli bir performans sunabilen Xperia XZ3'ün satış fiyatı ise 799 dolar.

3. Samsung Galaxy Note9

Suya ve toza karşı dayanıklı olan başarılı cihaz Note9'un 4.000 mAh'lik kablosuz şarj destekli bir bataryası bulunuyor. Galaxy Note9, içerisinde bulunan Bluetooth Low Energy adlı teknoloji sayesinde kablosuz şarj alanındaki en başarılı telefonlardan biri oluyor.

2. Samsung Galaxy S10 serisi

Huawei Mate 20 Pro'da olduğu gibi kablosuz ters şarj teknolojiyle birlikte gelen Galaxy S10 ailesi, Wireless PowerShare teknolojisiyle birlikte Galaxy S10 şarj olurken başka bir cihazı da Galaxy S10'dan şarj etmeyi mümkün kılıyor.

1. Huawei P30 Pro

İçinde bulunduğumuz döneme kamera performansıyla damgasını vuran P30 Pro, kablosuz şarj alanında da gayet başarılı. Galaxy S10 ve Mate 20 Pro'da olduğu gibi kablosuz ters şarjı destekleyen P30 Pro, 4.200 mAh'lik bataryayla tüketiciyi karşılıyor.

Yakın zamanda raflarda yerlerini alacak olan akıllı telefonlarla birlikte bu liste değişiklik gösterebilir. Bu tip yazıları kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz.