Telefonunuzun Android Versiyonunu Düşürmenin 3 Yolu

Android akıllı telefonların sıklıkla bir üst Android sürümüne yükseltildiğini duyarız. Peki ya bir alt Android sürümüne geçmek mümkün mü?

Yeni bir Android sürümü piyasaya sürüldüğünde ne getirisi ne götürüsü olduğuna hemen bakmaya başlarız. En yakın sürede yeni Android sürümünü denemek için resmi güncellemeyi beklemeden beta programına katılabiliriz ve hatta gelişmiş bir kullanıcıysak ROM yükleyerek Android'in en son ve en güncel versiyonunu cihazımızda kullanma deneyimini yaşarız.

Cihazımızda hep en güncel Android sürümü olsun isteriz ancak bazı durumlar olur ki (hatalar, uyumsuzluklar, performans düşüklüğü vb.) keşke güncellemeyi yapmasaydık dedirtir bize. Bu durumlardan kurtulup bir önceki veyahut daha da eski Android sürümlerine nasıl döneceğinizi bu yazımızda sizlerle beraber inceliyoruz.

Önemli Not: Android'in eski bir versiyonuna geçtiğinizde halihazırda severek kullandığınız özellikler olmayabilir veyahut güvenlik açıkları sebebiyle tehlikeye düşebilirsiniz.

1. Bootloader kilidi açık bir telefon ile kolay yoldan Android sürümü değişimi.

Pixel veya Nexus'da olduğu gibi bootloader kilidi açık akıllı telefonlarda Android'in sürümünü değiştirmek oldukça kolay. Bu yöntemi gerçekleştirmeden önce bütün verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Cihazınızın modeline uygun bootloader dosyalarını ve cihazınızın modeline uygun Android sürümü değiştirme işleminin yapılış yöntemlerini internet üzerinden bulabilirsiniz.

2. Odin ile Android sürümü değişimi.

Yıllardır piyasada olan Odin programı ile (ücretsiz) cihazınızın Android versiyonunu dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken internet üzerinden cihazınıza uygun Android dosyasını bulmak. Cihazdan cihaza Odin ile Android sürümü değişimi basamakları değişebiliyor. Bu noktaya dikkat etmeyi unutmayın. Eğer ki yanlış bir işlem yaparsanız veya yanlış bir dosyayı cihazınıza yüklemeye çalışırsanız büyük ihtimalle Android cihazınız kullanılamaz hale gelecektir.

3. ROM ile Android sürümü değişimi.

Eğer cihazınızın garanti süresi bitmişse veyahut garantisi pek de önemli değilse ROM ile Android sürümü değiştirmek sizin için en iyi yol olacaktır. XDA geliştiricilerinin yayınladığı ROM'lara göz atabilir ve bunları yine geliştiricilerin anlattığı en basit yol ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Unutmayın ki saf Android dosyalarının yanında XDA geliştiricileri tarafından geliştirilmiş Android versiyonları XDA'da oldukça fazla.

Bu Android sürümlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederiz zirâ cihazınız için halihazırda bulunan Android sürümlerinden daha performanslı çalışan geliştirilmiş Android sürümleriyle karşılaşmanız oldukça muhtemel. Bir kere cihazınıza ROM yüklemeyi öğrendiğiniz zaman her gün sırf eğlencesine farklı bir ROM yükler hale gelecek kadar alışkanlık yapabileceğini söyleyelim.

Yazımızda bahsettiğimiz yöntemlerden herhangi birisini gerçekleştirmeden önce bütün verileriniz yedeklemeyi unutmayın. Ayrıca eski bir Android sürümüne dönmenin güvenlik açıkları sebebiyle gizlilik haklarınızı tehlikeye atabileceğini de ekleyelim. Yine de eski bir Android sürümüne dönmek zorunda kalırsanız bu yöntemlerden size uygun olanı uygulayabilirsiniz.