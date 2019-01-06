Akıllı TV'ler Tüm Bilgilerinizin Çalınmasına Neden Olabilir

Teknoloji her geçen gün hayatlarımıza farklı yenilikler katıyor. Akıllı cihazlar gittikçe yaygınlaşırken, artık televizyonlarımız da bu akıma katılmaya başladı. Evlerimizde kullandığımız bu teknolojinin ise büyük zararları olabilir.

Teknoloji hayatlarımızı o kadar kolaylaştırıyor ki artık kullandığımız her cihazın daha da akıllı olmasını talep eder duruma geldik. Bilgisayarlar, telefonlar derken artık akıllı televizyonlar da hayatlarımızın önemli birer parçası haline gelmeye başladılar. Bu tarz cihazlara sahip olmak ve sundukları farklı uygulamaları deneyimlemek oldukça keyifli fakat konunun ciddi tehlikelere varabilecek açıkları mevcut.

Akıllı televizyonlar evinizin internet bağlantısını kullanarak hizmet veren cihazlar. Cihazların internete bağlanması demek, her birinin siber saldırılara karşı açık olduğu anlamına geliyor. Kullandığımız bilgisayar, telefon gibi diğer cihazlar bu konuda oldukça iyi korunmalara sahipken, ne yazık ki televizyonlar henüz bu tarz bir sisteme sahip değiller. Bu nedenle uzmanlar, akıllı televizyonların siber saldırılar için çok savunmasız olduklarını ve bu tarz bir saldırının, kişilere sandıklarından daha fazla zarar verilebileceğini söylüyorlar.

Evlerde kullanılan cihazlar aynı wi-fi üzerine kayıtlı oldukları için, cihazlardan bir tanesinin saldırıya uğraması demek, o ağ üzerindeki diğer cihazlara da erişilebileceği anlamına geliyor. Bu sayede kişilerin tüm şifreleri dahil olmak üzere her türlü veriye ulaşabilecek olan hackerlar, ciddi boyutlara varan zararlar verebilir. İşin maddi boyutunun yanı sıra, özel hayatın gizliliği ve kişisel alanlarınızın suistimal edilebilme ihtimali de var. Cihazlarda yer alan kamera ve mikrofonları istedikleri zaman aktif hale getirebilen siber saldırganlar, bu verileri kayıt altına alarak farklı şekillerde kullanabilirler.

Uzmanlar, akıllı tv üreticilerinin konu ile ilgili olarak ne yazık ki henüz gerekli önlemleri almadıklarını bildirirken, kullanıcılara her zaman en güncel yazılımı kullanmalarını ve mümkünse televizyonlarını her zaman internete bağlı bulundurmamalarını öneriyorlar.