Bazı hayvanların, özellikle tavşanların kırmızı gözlerine dikkat kesiliriz. Nasıl diğer canlıların göz renkleri standart hâldeyken bazılarının kırmızı gözleri olabiliyor?

Aslında bu durum insanlarda da görülen bir hastalıkla alakalı.

Genelde tavşanlarda denk gelsek de aslında pek çok hayvanda görülen albino, nasıl oluyor da göz rengini etkiliyor gelin bir bakalım!

Beyaz tüylü hayvanların gözleri genelde kırmızı oluyor.

Albino ile ilişkili olan bu durumun tek göstergesi kırmızı göz ya da beyaz tüyler değil. Pek çok insan ilk bakışta bu dikkat çekici renkteki gözlere dikkat etse de aslında her beyaz tüylü hayvan da albino değil.

Aslında albino hayvanların gözlerindeki kırmızı renk, ekstra bir renk yoğunluğundan değil; eksikliğinden kaynaklanıyor. İris ve retina çevresindeki dokular ya tamamen şeffaftır ya da arkalarındaki kan damarlarını gösteren kadar az renklidir. Bu durum da gözlerin kırmızımsı bir görünüm almasına yol açıyor.

Kırmızı göz, albinizmin doğal bir sonucu.

Albinizm, nadir görülen bir genetik mutasyondur ve bu mutasyon, organizmanın saç, tüy, kürk, deri veya gözlerde bulunan pigment olan melanin üretimini engeller. Özellikle melanosit hücreleri, melanini deri ve göz dokuları aracılığıyla üretemez veya dağıtamaz. Sonucunda da albinolu bireyler, çok soluk ve renksiz görünürler.

Pigmentasyon eksikliği kan damarlarını görünür hâle getirdiği için ışık, gözlerinin arkasından yansıdığından gözler de kırmızı görünüyor.

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