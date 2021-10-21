Sony, bu sabah saatlerinde bir şekilde internete sızdırılan yeni filmi Uncharted'ın fragmanını resmi olarak yayınladı. Tom Holland ve Mark Wahlberg'ün başrol oynadığı film, önümüzdeki şubat ayında yayınlanacak.

Oyun severlerin uzun bir zamandır merakla beklenen filmleri arasında Uncharted yer alıyordu. Sony'nin yaklaşık 10 yıl önce duyurduğu, ancak bir şekilde arap saçına dönen film, önümüzdeki şubat ayında vizyona girmek için hazırlanıyor.

Şubat ayında yayınlanacak Uncharted'ın vizyon tarihine 4 ay gibi bir süre kalmışken, bu sabah saatlerinde filmin fragmanı internete sızdırıldı. Yaşanan aksiliğin ardından harekete geçen Sony, hızlı bir adım atarak filmin resmi fragmanını yayınladı.

İşte yıllardır beklenen Uncharted filminin resmi fragmanı:

Bugün internete sızdırılan fragman, sadece 40 saniye uzunluğundaydı ve oyun ile film arasında bağlantı kurulabilen tek sahne, Nathan Drake rolündeki Tom Holland'ın kargo uçağı arkasında verdiği mücadeleden ibaretti.

Resmi olarak yayınlanan fragmanın süresi ise tam olarak 2 dakika 40 saniye. Uncharted: Naughty Dog'dan epey izler taşıyan bu film, 18 Şubat 2022'de meraklılarıyla buluşacak.