Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, ekranlara veda ediyor. Dizide canlandırdığı Aliço karakteri ile hafızalara kazınan Rıza Kocaoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre dizinin son 13 bölümü çekiliyor. Bu açıklama, dizinin mayıs ayında sona ereceğini gösteriyor.

Türkiye'nin son dönemlerdeki en uzun soluklu dizilerinden bir tanesi olan Çukur, kısa bir süre sonra aramızdan ayrılacak gibi görünüyor. Show TV'de yayınlanan ve yıllardır en çok izlenen yapımlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçen dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, 3-4 ay sonra final yapacağı anlamına geliyor.

Çukur, 128. bölümde final yapacak

Çukur oyuncuları, daha öncelerde yaptıkları bir canlı yayın sırasında, dizinin 125. bölümde sona ereceğini açıklamışlardı. Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalar ise dizinin 128. bölümde biteceğini gözler önüne seriyor.

Yapılan açıklamalara göre Show TV'nin sevilen dizisi, mayıs ayı itibarıyla final yapmış olacak. 13 bölümü haftalık olarak yerleştirdiğimizde dizinin 10 Mayıs'ta, yani Ramazan Bayramı'ndan önce bitebileceğini ifade edebiliriz. Ancak arada birkaç haftalık sarkma yaşanırsa, dizi mayıs ayının sonu ya da haziran ayının ilk haftası itibarıyla da sona erebilir.