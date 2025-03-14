Resmî Gazete'de yayımlanan kararla arabalara eklenecek alkol kilidi uygulamasının teknik özellikleri belirlendi. Sistem yaygınlaştığında arabaya biner binmez alkol testi yapılması gerekecek.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında sıfır otomobil satışlarına yönelik önemli bir karar yayımlandı. "Akıllı Hız Destek Sistemi, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi, Olay Veri Kaydedicisi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı ve Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sisteminin Tip Onayına İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2024/1721)" ile otomobillere eklenmesine karar verilen alkol kilidine ilişkin teknik şartlar tanımlanmış oldu.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde sıfır otomobillere yönelik ağır bir düzenlemeden bahsetmiştik. İşte bu düzenleme ile otomobillerde bazı teknik gereklilikler bulunması gerekecekti. Alkol kilidi de onlardan biriydi ve bugün yayımlanan yönetmelik ile alkol kilitlerinin standartları, resmî olarak belirlenmiş oldu.

Düzenlemeye göre alkollü sürücünün arabası çalışmayacak!

Resmî Gazete'deki yönetmeliğe göre otomobillere eklenecek alkol kilidi, trafik polislerinin uyguladıkları nefes üfleme cihazı gibi olacak. Sürücü, arabaya binecek ve önce alkol kilidinin testini yapacak. Nefeste alkol yoksa veya yasal sınır içerisindeki miktardaysa sorun yaşanmayacak. Alkol kilidi, yasal sınırın üzerinde alkol tespiti yaptığı zaman aracın çalışmasını engelleyecek.

Geçtiğimiz yıl duyurulan düzenleme ile ilgili detaylar için:

Alkol kilidi için teknik şartnamenin oluşturulması, artık son aşamaya gelindiği anlamına geliyor. Bundan sonraki aşamada ise bu sistemin araçlara montajını konuşmaya başlayacağız. Bakalım vatandaş, alkol kilidi sistemini nasıl karşılayacak...