İsrail'e Yapılan Siber Saldırıyı İranlı Hackerlar Üstlendi

Dün akşam saatlerinde İsrail devlet kurumlarına yapılan siber saldırıyı İran'la bağlantısı olan Black Shadow isimli hacker grubu üstlendi.

Dün akşam saatlerinde İsrail hükümetine ait bazı resmi internet sitelerine yapılan saldırı sonucunda Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı gibi pek çok internet sitesinin çöktüğü açıklanmıştı.

İsrail’e yapılan en büyük siber saldırı olan bu saldırının yankıları bugün hâlâ sürerken yapılan bu siber saldırının kaynağı ise ortaya çıktı.

Saldırıyı İranlı bir hacker grubu üstlendi

İran’ın resmi haber ajansı olan IRNA’nın haberine göre İsrail’e yapılan siber saldırıyı İran ile bağlantıları olduğu bilinen Black Shadow (Siyah Gölge) isimli hacker grubu üstlendi. Bugüne dek adı sürekli olarak İsrail’e karşı yapılan siber saldırılarla anılan Black Shadow, daha önce de pek çok kez İsrail hükümetine karşı saldırılarda bulunmuştu.

İlk kez 6 Aralık 2020 tarihinde İsrailli sigorta şirketi Shirbit’e düzenlenen saldırı ile adını duyuran grup, 6 Kasım 2021 tarihinde ise Cyberverse adlı hosting şirketini hacklemişti. Daha sonraları İsrail’de eşcinsellerin kullandığı sosyal medya platformu Atraf’ı hackleyerek kullanıcıların kimlik bilgilerini ele geçirmiş ve fidye talebinde bulunmuştu.

İran devlet televizyonu da dün yapılan siber saldırı ile aynı saatlerde İsrail’in Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisine sabotaj girişiminde bulunduğunu ve bu saldırganların gözaltına alındığını açıklamıştı. Pek çok kişi ise bu sabotaj girişiminin arından Black Shadow’un intikam alma amacıyla saldırdığını düşünüyor.