İstanbul Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, yazılımla ilgilenen girişimcileri kabul etmek üzere 24 Eylül’de kapılarını açacak. 1 Ekim tarihine kadar online şekilde başvurmanın mümkün olduğu merkez, ekonomiye yıllık 12 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor.

Güngören Belediyesi, Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'ni kurarken "üçüncü bin yılı inşa edecek sektör, yazılım" fikriyle yola çıktı ve merkez, yetenekli gençleri yazılım sektörü profesyonelleri ile bir araya getirerek, onların yenilikçi örnek projelerde yer almalarına olanak sağlayacak.

Tüm başvuruların online şekilde alınacağı merkezde her üç ayda bir, 7 kişiden oluşan 16 ekip kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak. Algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edilen gençler, gerçek projelerde yer alarak kendilerini sektöre hazırlayabilecek.

Sadece yazılım sektörüne ev sahipliği yapacak

Tüm Türkiye’den kayıt yapılabilecek merkeze başvurular alttab.gungoren.bel.tr adresi üzerinden alınacak. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te de online olarak merkeze kabul sınavı gerçekleştirilecek. 10 sorudan oluşan testi başarıyla geçen 112 kişi merkeze kabul edilecek.

Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, pek çok kuluçka merkezinin aksine yalnızca yazılım sektöründen girişimcilere yer vereceğinden popüler kuluçka merkezlerine bir alternatif değil, tamamlayıcı olmayı hedefliyor.

Ülke ekonomisine dolaylı olarak 55 milyon dolar katkı bekleniyor

Kabul edilen ekipler, 3 aylık süre içerisinde Agile Proje Yönetim metodolojisi ile geliştirecek. Team Lead’lerin bizzat yöneteceği projelerde, kullanılacak teknolojiler sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak istişarelerle belirlenecek. Her ekip kendi içinde iş bölümü yaparak gerçek bir Startup’ta proje geliştiriyormuşçasına bir deneyim elde edecek.

Sloganı "3’üncü bin yılı inşa et" olan merkez, bulunduğumuz bin yılın teknolojiyi takip ederek değil üreterek inşa edilebileceğine vurgu yapmak istiyor. Ülke ekonomisine yıllık 12 milyon dolar doğrudan, 55 milyon dolar dolaylı katkı sağlaması hedefleniyor.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, merkez ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "Güngören’de katma değer yaratmaya istekli gençlerden oluşan dinamik bir potansiyelimiz var. Bugünün dünyasında yeni nesil ekonominin aktörleri artık yazılım-teknoloji sektörü mensupları olacak. Temel motivasyonu insanlığın ortak iyiliği olan bu gençleri burada bir araya getirip geleceğe hazırlamanın başlı başına bir ekonomik değer olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek maksadıyla kurduğumuz merkezimin her yıl yaklaşık 12 milyon dolarlık bir değer üretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.