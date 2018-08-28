Alzheimer Hastalığı, Göz Muayenesi İle Tespit Edilecek

İlerleyen yaşlarda sıkça görülen bu hastalık için yapılan araştırmalar sonuç vermeye başladı. Basit bir göz muayenesi sayesinde, Alzheimer'ın erken evrelerinde tanı koymak mümkün olacak.

Yapılan yeni araştırmalara göre; Alzheimer hastalığının belirtilerini göz tarama cihazları ile teşhis etmek mümkün. Daha önce kullanılan testlerin ve PET yöntemlerinin pahalı ve zorlu olması, bu yeni tekniğin kısa sürede kullanılmaya başlanacağını gösteriyor.

Alzheimer hastalığı; hafıza kaybı ve bilişsel gerilemelere yol açan bir beyin hasarı olarak tanımlanabilir. Hastalığın bilinen semptomlarının yaklaşık iki yıl öncesinden itibaren, beyinde bir takım plaklar ve proteinler birikmeye başlıyor. Uzmanlar; bu fazla maddeleri retina üzerinden gözlemleyerek, risk altında olan bireylerin daha erken sürede teşhis edilebileceğini düşünüyorlar. Doktor Bliss E. O'Bryhim “Araştırmadan beklentimiz, beyinde Alzheimer'ın gelişmesine neden olacak olan anormal proteinlerin biriktiğini daha erken fark etmektir.” diye açıklıyor.

Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından bulunan bu tarama tekniği sayesinde; göz doktorlarının cihazlarına benzer bir cihazla, oldukça kolay bir şekilde muayene yapmak mümkün. Alzheimer hastalığının bilinen semptomlarını göstermeyen bireylerin, basit bir göz muayenesi ile hasta olma ihtimali gözlemlenebiliyor. Bu teste bakılarak, sadece risk altında olan kişilerin daha detaylı ve pahalı testlere yöndendirilmesi planlanıyor.

Profesör doktor Rjendra S. Apte " Retina ve merkezi sinir sistemi birbirine bağlıdır ve beyindeki değişiklikler retinadaki hücrelere yansıyabilir. Her birimizin, görüşümüzden sorumlu olan retinalarımızın merkezinde, kan damarlarından yoksun küçük bir alan var. Klinik öncesi Alzheimer hastalığı olan kişilerde kan damarlarından yoksun bu bölgenin önemli ölçüde genişlemiş olduğunu gördük." dedi.

Araştırmacılar; bu yeni teknik sayesinde Alzheimer hastalığının daha erken dönemde teşhis edilmesi ile, oluşacak hasarın daha aza indirilebileceğini düşünüyorlar.