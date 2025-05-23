Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 23.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15,6 inç ekrana sahip Acer bilgisayarın 512 GB SSD’si ve FreeDOS işletim sistemi ile günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %5 indirim fırsatıyla 12.894,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

JBL Go4'ün kompakt boyutu sizi yanıltmasın. 7 saate kadar oynatma süresi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile güçlü ses sağlayan hoparlör, 1.298,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

10 farklı renk moduna, 3 farklı parlaklık ayarına ve otomatik zamanlayıcıya sahip olan Zenon ışık, bulunduğunuz odanın havasını değiştirecek. Bluetooth bağlantısı ile müzik çalmayı da vadeden ürün, 399,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Şeklini koruyan birinci sınıf döşemeleri, 360 derece dönebilir oluşu ve ayarlanabilir açısıyla uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan SONGMICS Obg22B, %10 indirimle 4.295,93 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

%5 indirimle 5.651,55 TL'ye düşmüş olan Marshall Major V; 100 saat çalma süresi, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve katlanabilir yapısıyla kullanıcıların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

Klavye, kulaklık, kamera ya da telefon gibi birçok elektronik aletinizi temizleyebileceğiniz set, farklı başlıklara ve bir sprey şişesine sahip. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 298,49 TL.

Kullanıcı yorumu:

Evinde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi olabilecek NPO projeksiyon, otomatik netlemesi, hızlı kurulumu ve birçok cihaz bağlanabilmesi ile sizlere kolaylık sağlıyor. Ürün, Günün Fırsatları kapsamında 2.049,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

19000 DPI'a kadar ayarlanabilen Glorious mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Hafifliğiyle de kullanım kolaylığı sağlayan bu ürün, 1.955,65 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: