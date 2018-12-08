Amazon CEO'su Jeff Bezos: “Amazon Batacak”

Amazon’un kaçınılmaz sonu hakkında konuşan Jeff Bezos, böyle büyük firmaların “sadece on yıllarca” güçlü kalabildiklerini söyledi.

1994 yılında internetten kitap satmak için kurulan Amazon, bugün önüne çıkan her şeyi bünyesine katan, ABD’de bütün dikkatleri üzerine çeken bir firma. Firmanın kurucusu ve şu andaki CEO’su ise Jeff Bezos.

Modern tarihin en zengin adamı olan Jeff Bezos, başardığı bunca şeye karşı, Amazon’un batacağına inanıyor. Bezos’un son beş yılda üçüncü kez bu türden bir konuşmasına şahit olunuyor. Genelde şirket CEO’ları, borsada işlem gören hisselerinin başına bir iş gelmemesi ve medya tarafından hayatlarının didik didik edilmemesi için olumlu mesajlar verirler. 2013 yılında CBS’in programı “60 Dakika”ya konuk olan Bezos, şirketlerin ömürlerinin kısa olduğunu ve yakında Amazon’un da sıkıntılar yaşayacağını söylemişti. Bezos ayrıca, kendisinin Amazon’dan önce ölmek istediğini de belirtmişti.

Bezos’un ana felsefesi “İlk gün” felsefesi olarak adlandırılıyor. 2017 yılında “İkinci Gün” hakkında sorulara cevap verdiği bir mektup yazmıştı. “İkinci gün durağanlık. Peşinden alakasız geliyor. Peşinden ızdırap dolu, acı verici bir düşüş, peşinden ölüm geliyor. İşte bu yüzden her zaman birinci gün.” şeklinde bir cevap yazan Bezos, hissedarları şaşırtmıştı.

Bezos, yakın zamanda yapılan bir Amazon toplantısında da, bir çalışanın sorduğu bir soruya cevap verirken yine umutsuz bir tavır takındı. Çalışandan gelen ve Sears gibi devlerin batmasıyla ilgili soruya yanıt veren Bezos, “Amazon, batmak için çok büyük değil. Amazon batacak. Büyük firmalara bakarsanız, ömürlerinin 30 yıldan fazla olduğunu görürsünüz, yüz yıldan fazla değil” karşılığını verdi.

Haziran ayında 24 yaşına giren Amazon’un, Bezos’un çizdiği tabloya göre çok bir ömrü kalmamış gibi gözüküyor.