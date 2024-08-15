Fırsatları kaçırmadan ihtiyaçlarını almak isteyenler için Amazon Gece İndirimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Amazon'un sevilen Gece İndirimleri, saat 18.00 ile 23.00 arasında sizlere sunuluyor. Bu özel indirimlerde öne çıkan ürünleri öncesinde sizin için bir araya getirdik. Ancak unutmayın, bazı ürünlerin indirim süresi 21.00'de sona erebilir. Gelin indirime girecek ürünleri birlikte keşfedelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

M2 çipi ile yüksek performans sunan Apple 12.9 inçlik iPad Pro modeli, hem iş hem de oyun amaçlı kullanımlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Rampage RM-H77 X-Base RGB Işıklı 4xUsb Port Kulaklık Stand

Ürünü incelemek veya indirimli fiyatıyla satın almak için buradan ulaşabilirsiniz.

Martin Smith 6 Akustik Gitar Süper Kit

Konforlu bir çalma deneyimi için dretnot şekline sahip ergonomik bir gövdeye sahip olan Martin Smith W101 akustik gitarı; akor aleti, katlanır gitar standı ve gitar çantasından oluşan bir kit ile sunuluyor.

İndirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

WD Elements Taşınabilir Harici Sabit Sürücü - USB 3.0 1TB

Ürünü incelemek veya indirimli fiyatıyla satın almak için buradan ulaşabilirsiniz.

Apple 2022 iPhone SE (3. nesil) 256 GB

4.7 inç Retina HD ekran, 12 MP geniş kamera ve A15 Bionic çipi ile öne çıkan Apple iPhone SE modeli Amazon Gece İndirimleri kapsamında yer alan ürünlerden biri.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Voit Colorful Bluetooth Baskül Dijital Akıllı Tartı Yağ Ölçer Tartı

Pil ve mezura hediyeli tartıyı indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kärcher VC 3 Kablolu Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer parçacıklar gibi en ince kirleri filtreleyebilen HEPA13 filtresine sahip olan Kärcher VC 3 Kablolu Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, zemin fırçası, döşeme başlığı, parke nozülü ve aralık fırçası ile geliyor.

Ürünü incelemek veya indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Einhell TC-CD 18-2 Li Akülü Vidalama

Ev ve atölye gibi birçok alanda kullanabileceğiniz Einhell TC-CD 18-2 Li Akülü Vidalama;

Güçlü vidalama ve hızlı delme için 2 vites seçeneği

18+1 kademe tork ayarı, otomatik mil kilidi ile kolay uç değişimi

Yumuşak kaplamalı ergonomik tutamak, tek kovanlı otomatik mandren

Led aydınlatma

2 adet 1,5 Ah akü ile taşıma ve saklama çantası ile geliyor.

Ürünü incelemek ve indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Fırsatların tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.