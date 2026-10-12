Amazon'da Prime Alışveriş Festivali'nde son saatler! 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam eden kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

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Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

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Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz indirimli ürünler ise şöyle:

ASUS ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY016W Dizüstü Bilgisayar

Listemizin ilk sırasında %6 indirimle 118.000,00 TL'ye düşmüş olan Asus bilgisayar bulunuyor. 14" ekranıyla birçok oyunseverin tercihi olan bu model, AMD Ryzen AI 9 işlemciye ve 1 TB SSD'ye sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple AirPods Max Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

AirPods Max'in Aktif Gürültü Engelleme özelliği çevredeki sesleri büyük ölçüde azaltırken, Şeffaf Mod gerektiğinde etrafınızda olup biteni duymanızı sağlıyor. Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteği özellikle film ve müzik keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca 20 saate varan pil ömrüyle gün içinde sürekli şarj derdi de çıkarmıyor. Şimdi %23 indirimle 28.380,00 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Oyun Kolu

Prime'a özel fırsat olarak karşımıza çıkan PlayStation 5 controller, PC ve mobil cihazlarla kablosuz bağlantı imkânı sunuyor. Bununla birlikte dokunsal geri bildirimi sayesinde farklı yüzeyleri ve aksiyonları gerçeğe yakın bir şekilde hissedebilirsiniz. Oyun türüne göre değişen tetik dirençleriyle silahları, araçları ve hareketleri de kontrol edilebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

Uzun saatlerinizi bilgisayar başında geçiriyorsanız ve bir koltuk arayışındaysanız Hawk'a ait ürünlere göz atabilirsiniz. Son 90 günün en düşük fiyatına sahip bu oyuncu koltuğu da listemizde yerini alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Espresso, Latte ve Cappuccino gibi sıcak içeceklerden soğuk kahvelere kadar 20 farklı içeceğin tadını çıkartabileceğiniz Philips 5500 Serisi, LatteGo süt sistemine sahip.

Patentli SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz öğütme sağlayan bu makine; kahvenizin sertliğini, miktarını ve süt köpüğü seviyesini ayarlamanıza yardımcı olacak ekranıyla da dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Redragon M612 PRO Gaming Mouse

Redragon M612 PRO, 10 milyon tıklama ömrüne sahip. Bununla birlikte mouse; 8000 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü, RGB aydınlatması ve üç farklı bağlantı moduyla oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza da imkân tanıyor. Mouse, Prime fırsatları kapsamında indirime giren ürünlerden.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

LG 27G640A-B Ultragear QHD IPS Oyun Monitörü

27 inç ekrana sahip Samsung Odyssey G4, 300 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 14.999,00 TL’ye satışta.

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HONOR X9B Max Tablet

HONOR X9B Max, hem günlük işlerini halletmek hem de dizi izleyip oyun oynamak isteyenler için güzel bir alternatif. 13 inç ve 128 GB depolama alanıyla dikkat çeken tablet, dahili klavye ve kaleme sahip. Ürün şimdi %7 indirimle 17.659,04 TL'ye düştü.

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AKKO Monsgeek FUN60 Pro Gaming Klavye

Özelleştirilebilir RGB arka aydınlatma, 8000 Hz Polling Rate, Hall-Effect sensörü ve çok modlu bağlantı seçeneklerine sahip olan AKKO Monsgeek FUN60 Pro, birçok oyunseverin tercihi oluyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi %10 indirimle 2.347,10 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley The Transit Fliptop Mug

Listemizin son ürünü ise Stanley termos oluyor. 6 saat sıcak, 8 saat soğuk ve 30 saat buzlu tutabilen bu ürün, 0.47 L kapasiteye sahip. %21 indirimde olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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