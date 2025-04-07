Amazon, “Buy for Me” adlı yeni özellikle kullanıcıların başka sitelerden ürün satın almasını sağlayan sistemi test etmeye başladı.

Amazon, alışverişi bir tık daha pratik hâle getiriyor. “Buy for Me” adlı yeni özellikle, başka sitelerde denk gelinen ürünleri doğrudan Amazon uygulaması üzerinden satın almak mümkün olacak.

Şu an için sadece ABD’de küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen bu özellik hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor olacak. Kullanıcılar, Amazon arama sonuçlarında "marka sitesinden alışveriş yap" ibaresiyle gösterilen ürünleri görüntüleyebilecek.

Amazon, sistemi sınırlı markalarla başlattı

Ürün sayfasında yer alan “Buy for Me” butonuna tıklayan kullanıcılar adına, satın alma işlemi doğrudan ilgili markanın web sitesi üzerinden Amazon’un yapay zekâsı tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, bu sistemin Bedrock adını taşıyan kendi yapay zekâ altyapısıyla çalıştığını açıkladı. Amazon, söz konusu teknolojiyle birlikte ad, adres ve ödeme bilgileri gibi gerekli verilerin güvenli şekilde kullanıldığını ve işlemin baştan sona otomatik olarak tamamlandığını belirtti. Satın alma işleminin ardından kullanıcıya onay e-postası gönderildiği, siparişin durumunun ise Amazon uygulamasındaki “Buy for Me” sekmesinden takip edilebildiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni sistemin şu an için yalnızca belirli marka ve ürünlerle sınırlı şekilde sunulduğunu açıklayan Amazon, ilerleyen süreçte daha fazla markanın ve ürünün sisteme dâhil edileceğini paylaştı. Şirket, kullanıcıların gerek duymaları hâlinde satın alma işleminin gerçekleştiği markanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceğini de ekledi.

Öte yandan Amazon, yapay zekâ tabanlı çözümler üzerinde çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Daha önce tanıttığı “Rufus” isimli yapay zekâ destekli alışveriş asistanıyla kullanıcıların ürün tavsiyeleri almasına ve merak ettikleri sorulara yanıt bulmasına imkân tanıdığını hatırlattı.