Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 09.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+Cep Telefonu: %10 indirimle 22.499,00 TL’ye satışta.
- Samsung Galaxy Z Fold6 Akıllı Telefon: 79.973,00 TL’ye düşmüş durumda.
- Samsung 43CU7000 Smart TV: 43 inç ekrana sahip bu televizyonu 18.599,45 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Huawei Watch Fit 4 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 4.499,10 TL.
- Brennenstuhl Eco Line Serisi Soketli Priz: Birçok kullanıcının tercihi olan bu priz şimdi 379,99 TL.
- Spigen 10000 mAh PowerBank: Kompakt boyutu sayesinde her yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu powerbank, 694,90 TL fiyata sahip.
- Xiaomi Redmi Buds 6 Play Kulak İçi Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, Prime’a özel 663,35 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Asus Rog Strix G16 Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 69.499,00 TL’ye satışta.
- HyperX Pulsefire Haste 2 Mouse: İndirimlerle şimdi 1.933,56 TL.
- Apple 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air Laptop: %12 indirimle 59.999,00 TL’ye düştü.
- Redragon K530 Pro Draconic%60 BT Türkçe Q Klavye: Mekanik anahtarlara sahip olan bu klavye, 1.727,67 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- Koorui 24E6CA Monitör: 23.6" ekrana sahip olan bu ürün, 3.550,00 TL’ye düştü.
- Razer Gigantus V2 Medium Mouse Pad: Sadece 425,40 TL.
- MSI MAG CORELIQUID I360 360 mm Sıvı İşlemci Soğutucusu: Şimdi 5.999,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu: Bilgisayar başında saatlerini geçirenlerin tercihi olan bu koltuk, 7.595,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası: 3 fırçalama moduna sahip bu diş fırçası, 1.799,00 TL.
- Philips HD9285/96 Airfryer: 7.2 L kapasitesi sayesinde birçok yemeği pişirebileceğiniz bu cihaz, 3.193,00 TL’ye düştü.
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos: Fiyatı 2.590,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- CAT DX15 12Volt/2.0Ah Li-ion Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap: %7indirimle 2.653,35 TL’ye düşen bu matkap listemizde yerini aldı.
- Einhell M-CASE 33 Parça Uç Seti: 740,05 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Varta F20 Day Light Multi Led El Feneri: Satın almak isterseniz şimdi 385,00 TL.
- Troy T 23123 Stoperli Metre: %40 indirimle 121,99 TL’ye düşmüş durumda.