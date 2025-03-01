Amazon'un Ramazan Alışverişi Kampanyası dün başladı. 28 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon, 10 Mart’a kadar sürecek olan Ramazan Alışverişi fırsatları kapsamında gıda ürünlerinden mutfağa, ev eşyalarından temizlik ürünlerine birçok kategorideki indirimlerle sizleri bekliyor!

Unutmadan Amazon'un Ramazan İhtiyaçları kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

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Amazon'un Ramazan Alışverişi kampanyası kapsamında birçok kategoride sepette %25'e varan indirimler var.

Ramazan ayı boyunca Amazon'da gıda ve temizlik ürünlerinde sepette %25'e varan indirimler sizleri bekliyor. Biz de yüzleri güldürecek bu kampanya kapsamında öne çıkan bazı kategorileri sizler için derledik.

Gıda ihtiyacı olanların göz atabileceği kategoriler şöyle:

Ev eşyalarında kaçmaz fırsatlar bulunuyor:

Son olarak deterjan ve ev bakım ürünlerinde de Ramazan'a özel indirimler var:

Amazon Prime üyelerine özel bu fırsatları kaçırmayın! 10 Mart'a kadar sürecek indirimlerle ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Keyifli alışverişler!

Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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