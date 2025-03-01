Amazon, 10 Mart’a kadar sürecek olan Ramazan Alışverişi fırsatları kapsamında gıda ürünlerinden mutfağa, ev eşyalarından temizlik ürünlerine birçok kategorideki indirimlerle sizleri bekliyor!
Unutmadan Amazon'un Ramazan İhtiyaçları kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 01.03.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
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Amazon'un Ramazan Alışverişi kampanyası kapsamında birçok kategoride sepette %25'e varan indirimler var.
Ramazan ayı boyunca Amazon'da gıda ve temizlik ürünlerinde sepette %25'e varan indirimler sizleri bekliyor. Biz de yüzleri güldürecek bu kampanya kapsamında öne çıkan bazı kategorileri sizler için derledik.
Gıda ihtiyacı olanların göz atabileceği kategoriler şöyle:
- Ramazan kolilerinde sepette %20 indirim fırsatı!
- Prime üyelerine özel süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim!
- Lipton ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim var.
- Nestle markalı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!
- Moliende kahvelerde 1000 TL'ye 200 TL indirim.
Ev eşyalarında kaçmaz fırsatlar bulunuyor:
- Mithra Life Ürünlerinde 3 adet alın, %10 tasarruf edin!
- Smeg Ürünlerinde 2 adet alın, %6 tasarruf edin!
- Bluefox Ürünlerinde 2 adet alın, %10 tasarruf edin!
Son olarak deterjan ve ev bakım ürünlerinde de Ramazan'a özel indirimler var:
- Deterjan ve temizlik
- Solo ürünlerinde indirimleri kaçırmayın!
- Uni Baby Fırsatlar!
- Selin Kolonyalarda İndirimler!
Amazon Prime üyelerine özel bu fırsatları kaçırmayın! 10 Mart'a kadar sürecek indirimlerle ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Keyifli alışverişler!
Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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