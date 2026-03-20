Amazon’dan Dikkat Çeken Satın Alma: Teslimatları Robotlara Emanet Etmeye Hazırlanıyor

E-ticaret ve lojistik tarafında robotik yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Amazon, dikkat çeken bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, İsviçre merkezli robotik girişimi Rivr’i bünyesine kattı.

Bu satın alma, Amazon’un son yıllarda hız verdiği yapay zekâ ve robotik odaklı dönüşümünün bir devamı niteliğinde. Şirketin özellikle teslimat süreçlerini daha hızlı ve verimli hâle getirmek için yeni teknolojilere yatırım yaptığı biliniyor.

Rivr, yapay zekâ destekli robotlar geliştirerek özellikle son kilometre teslimat süreçlerini otomatikleştirmeyi hedefleyen bir girişim. Şirket, merdiven çıkabilen ve karmaşık ortamlarda hareket edebilen robotlarla kapıya kadar teslimat yapmayı amaçlıyor. Zaten Amazon'un hedefi de tam olarak bu.

Satın alma, Amazon’un lojistikte en maliyetli ve zor aşamalardan biri olan 'son kilometre teslimat' sürecini otomasyona taşıma planıyla doğrudan örtüşüyor. Rivr’in teknolojisi, paketlerin doğrudan müşterinin kapısına kadar robotlarla ulaştırılmasını mümkün kılmayı amaçlıyor. Amazon, son dönemde robotik ve yapay zekâ alanına milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu satın alma da şirketin bu alandaki agresif büyüme stratejisinin bir parçası.

Rivr’in Amazon bünyesine katılmasıyla birlikte, gelecekte teslimat süreçlerinde insan yerine robotların daha aktif rol alması bekleniyor. Bu da hem maliyetleri düşürmeyi hem de teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefleyen yeni bir dönemin habercisi.